Ursula von der Leyen foi o nome anunciado por Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, para suceder a Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia. Juncker mostrou-se satisfeito com a solução encontrada, mas lembrou que “o processo está longe de estar fechado”.

Recordando que Ursula von der Leyen precisa, ainda, de ser aprovada pelo Parlamento Europeu, Jean-Claude Juncker admitiu que não será fácil aprovar este pacote de nomes no Parlamento Europeu, avança o Politico (acesso livre, conteúdo em inglês).

Sobre a escolha de Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker disse que “a solução é boa”. “Ursula von der Leyen possui ampla experiência em defesa e em política social”, defendeu.

Durante esta tarde, os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros chegaram, finalmente, a um acordo no Conselho Europeu sobre quem devem ser os próximos líderes das instituições da União Europeia (UE). Além da ministra da Defesa da Alemanha ter sido escolhida para a presidência da Comissão Europeia, o primeiro-ministro interino da Bélgica, Charles Michel, deverá ir para a presidência do Conselho Europeu e Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu (BCE). O acordo deixa, assim, de fora Manfred Weber, Frans Timmermans e Margrethe Vestager, dos lugares de topo da União Europeia.