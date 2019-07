A Netflix continua a perder algumas das séries mais vistas da plataforma. Friends, série de culto para milhões de fãs em todo o mundo, vai deixar de estar no catálogo do serviço a partir da próxima primavera, para integrar de forma exclusiva o portefólio da nova aplicação de streaming da WarnerMedia, que se vai chamar HBO Max, segundo o The Wall Street Journal (acesso pago).

A WarnerMedia, detida pela AT&T, é a empresa proprietária de Friends e só este ano a Netflix já pagou 80 milhões de dólares pelos direitos exclusivos desta saga clássica. No entanto, o facto de a empresa decidir prescindir desta receita adicional mostra bem o quão a sério é a guerra do streaming de conteúdos, vista como a nova era do entretenimento audiovisual.

Para a Netflix, a decisão é uma dupla perda. Por um lado, Friends tem sido sucessivamente um dos títulos mais vistos e aclamados da sua plataforma. Por outro, prepara-se para ver entrar mais um serviço concorrente no mercado, com pré-lançamento marcado já para o final deste ano e disponibilização ao público na primavera de 2020.

Com a saída, a Netflix deverá investir o extra cash em conteúdo original, pelo que não se antecipa uma saída em massa de subscritores da plataforma. Mas essa também é a ideia por detrás da HBO Max, estando já garantido conteúdos com a presença de estrelas como Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Anna Kendrick, de acordo com o mesmo jornal.

O serviço HBO Max vai, assim, ser aquele que terá o catálogo de conteúdos originais do universo Warner. Será diferente do HBO Now, que é a plataforma de streaming com conteúdos originais e outros licenciados, e também do HBO Go, que é o serviço de conteúdos disponível para os clientes de TV da HBO nos EUA. Para já, não é claro se o HBO Max chegará a Portugal nem que diferenças terá em relação à plataforma já disponível no mercado.

Friends não é a primeira série a desaparecer do catálogo da Netflix. A plataforma vai também perder The Office, detida pela NBCUniversal, que vai fazer parte de uma plataforma de streaming que está a ser desenvolvida pela própria empresa que detém os direitos.

(Notícia atualizada às 11h28 com explicação das diferenças entre os vários serviços da HBO)