Hoje nas notícias: Golas, assédio no público e Euribor

O secretário de Estado da Proteção Civil é, esta terça-feira, alvo de novo destaque: depois da demissão do seu adjunto, poderá mesmo ser o próprio a demitir-se devido aos contratos celebrados pelo filho com o Estado. O assédio moral na função pública, a queda dos juros que anula cada vez mais spreads nos créditos da casa e a renovação partidária para as legislativas também estão nas manchetes dos jornais.

Filho de secretário de Estado da Proteção Civil fez contratos com o Estado

O filho do secretário de Estado da Proteção Civil celebrou pelo menos três contratos com o Estado, depois de o pai, José Artur Neves, assumir funções governativas. A lei prevê que esta situação leve à demissão de José Artur Neves numa altura em que a Secretaria de Estado está envolvida na polémica relacionada com os kits de proteção contra incêndios no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras” que já levou à demissão do seu adjunto Francisco Ferreira. Leia a notícia completa no Observador (acesso livre).

Dois terços dos cabeças-de-lista para as legislativas são nomes novos

O quadro de cabeças-de-lista que se vão apresentar às eleições legislativas de outubro já está completo e apenas em um partido é que a renovação fica abaixo dos 50%. No total dos partidos, há cerca de dois terços de novos nomes, enquanto no PS, partido do Governo a que as sondagens dão maioria, a formação partidária apresenta apenas nove novos nomes entre os 22 inscritos. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Funcionários públicos apresentaram 62 queixas por assédio moral

Alegadas práticas de assédio moral no setor público motivaram 62 participações à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ao longo do ano passado, de acordo com o relatório de atividades do organismo inspetivo do Estado. Mais de metade das queixas (34) estavam em instrução pela entidade laboral ou inspeção setorial competente a quem foram remetidas, enquanto 16 foram devolvidas para aperfeiçoamento da participação, seis foram concluídas sem ser comprovado o assédio, cinco foram arquivadas e a última ainda está em apreciação na IGF. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Queda da Euribor a seis meses já anula spreads de 0,30%

A Euribor a seis meses, a mais utilizada nos contratos dos empréstimos para comprar casa em Portugal, tem estado em queda. Desde junho que esta tendência anulou os spreads de 0,25% e agora chegou mesmo a anular os de 0,30%. Assim, quem tem contrato associado a esta Euribor com spread de 0,30% poderá deixar de pagar juros ao banco na revisão de agosto. Nalguns casos, poderá passar a receber um valor residual na conta à ordem. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Estado paga tratamentos a 500 doentes no estrangeiro

O programa do Serviço Nacional de Saúde, que já permitiu a 500 doentes tratarem-se fora de Portugal com custos suportado pelo Estado, custou 10,7 milhões de euros nos últimos dois anos. O país que mais recebe portugueses no âmbito deste programa é Espanha e são muitos os casos de sucesso. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).