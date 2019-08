Hoje nas notícias: Autoridade de aviação, Altice e Ryanair

O Tribunal de Contas recusou o visto a um contrato da Autoridade Nacional de Aviação Civil, no valor de 1,7 milhões de euros, por ter detetado várias ilegalidades no concurso. O Estado, através da IP Telecom, vai notificar a Altice de que o contrato entre as duas empresas só cessa em 2020 e que vai ter de enterrar 265 quilómetros de cabos. No Porto, a Trofa Saúde desistiu de construir um hospital.

Tribunal de Contas arrasa concurso da autoridade de aviação civil

O Tribunal de Contas recusou o visto a um contrato de compra de um sistema integrado de gestão da Autoridade Nacional de Aviação Civil, no valor de 1,7 milhões de euros, tendo detetado várias ilegalidades no concurso, adjudicado ao único candidato que passou a fase qualificação prévia, a Softready. Os juízes consideraram que a empresa vencedora tem “uma relação próxima” com um diretor da ANAC e que foi presidente do júri.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Passes mais baratos do Alentejo para Lisboa

Quem é utente dos transportes públicos rodoviários no litoral alentejano vai pagar menos para viajar para a Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo Central e Algarve, com o valor do passe a sofrer um redução, a partir de setembro, de 110 euros para 40 euros. A medida vai abranger os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines, no distrito de Setúbal, e Odemira (Beja).

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

IPTelecom quer que Altice cumpra acordo até 2020

A Altice anunciou na terça-feira que denunciou o contrato/protocolo celebrado com a IPTelecom para o enterramento de até 1.000 quilómetros de cabos. Mas o Estado, através da IP Telecom, vai notificar a empresa para que até 2020 o trabalho acordado seja feito em 265 quilómetros.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Trofa Saúde desiste de hospital no Porto

A Trofa Saúde desistiu do projeto de construção de um hospital no Porto, cujo edifício está já em fase final de construção. O grupo de saúde tem várias unidades no Grande Porto e adquiriu recentemente o maior hospital privado do país, situado em Vila do Conde, acabando por deixar cair aquele que seria o seu primeiro hospital na Invicta, num investimento que seria de mais de 70 milhões de euros. Fontes próximas adiantaram que o empreendimento poderá ser convertido num hotel.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Sindicato diz que Governo vai chamar à atenção Ryanair

No segundo dia de greve dos tripulantes portugueses da Ryanair, a presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, garantiu que a transportadora área irlandesa “vai ser chamada à atenção” pelo Governo sobre alegadas irregularidades cometidas durante a atual paralisação. O ministro Pedro Nuno Santos terá concordado que “a substituição de grevistas é intolerável”, disse a dirigente sindical.

Leia a notícia completa na RTP (acesso livre).