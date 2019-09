Hoje nas notícias: EDP, Proteção Civil e Madeira

A instalação de contadores inteligentes deverá ser acelerada, alerta a presidente da reguladora do setor da energia. A demissão do secretário de Estado da Proteção Civil terá na origem contratos avaliados em cerca de dois milhões de euros. Nas legislativas na Madeira, as sondagens apontam para que o PSD vença, mas sem maioria absoluta. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade nacional.

ERSE avisa EDP para acelerar contadores inteligentes

A presidente da ERSE, Cristina Portugal, alerta para o facto de que a instalação de contadores inteligentes ter de ser acelerada, admitindo que poderá ter de pressionar a EDP, que disse que em 2023 só 80% dos consumidores estarão ligados a redes inteligentes. A ligação a redes inteligentes em Portugal poderá “não surgir tudo ao mesmo tempo e em todas as zonas, mas de facto tem que ser acelerado”, disse a presidente do regulador em entrevista ao Público.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Contratos de dois milhões na origem da demissão do secretário de Estado da Proteção Civil

A justiça está a investigar contratos de cerca de dois milhões de euros celebrados por ajuste direto entre o Estado e empresas privadas, entre eles a compra das golas anti-fumo e um sistema de alerta de risco de incêndio por SMS, e são estes que terão levado Artur Neves, o secretário de Estado da Proteção Civil que se demitiu esta quarta-feira, a pedir a demissão, noticiam os jornais Público e Jornal de Notícias. As autoridades levaram a cabo 54 buscas esta quarta-feira, das quais oito foram domiciliárias.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Sondagem. PSD ganha legislativas da Madeira sem maioria absoluta

O PSD e o PS estão separados por 2,4 pontos percentuais, na última sondagem para as legislativas na Madeira. Os sociais-democratas vencem as eleições, mas sem maioria absoluta, preveem os estudos de opinião da Eurosondagem para o Diário de Notícias da Madeira e pela TSF-Madeira. A falta de uma maioria absoluta, quer do PSD quer do PS, irá obrigar a negociações e coligações.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Governo dá apoio a empresas que ponham trabalhadores a prazo nos quadros

Converter contratos a prazo em permanentes vai dar direito a um apoio de até 3.050,32 euros por trabalhador, mediante alguns requisitos, revela uma portaria do Governo que deverá ser publicada esta quinta-feira. As empresas que têm direito a este apoio são aquelas que convertam os contratos após a entrada em vigor desta medida, chamada de Converte+. As candidaturas deverão abrir este mês.

Leia a notícia completa no Agência Lusa (acesso pago).

Filho de Eduardo dos Santos julgado por burla

O julgamento de José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente de Angola, irá começar a 25 de setembro. As acusações de associação criminosa e falsificação foram retiradas pelo Tribunal Supremo, mas o ex-presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola terá de se defender das acusações de burla por defraudação, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).