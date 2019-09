iOS 13 chega hoje e tem um “lado negro”. Saiba o que muda

O iOS 13, a nova versão do sistema operativo móvel da Apple, chega esta quinta-feira a milhões de iPhones elegíveis para receberem a atualização. Com base na experiência dos anos anteriores, o pacote deverá chegar aos telemóveis da marca por volta das 18h00 em Lisboa.

Entre as novidades incluídas no novo iOS está o novo “Dark Mode”, que escurece o interface do aparelho e torna a utilização mais agradável durante a noite ou em locais de pouca luz. Além do mais, permite poupanças na bateria, especialmente durante longos períodos de utilização.

Outra novidade é a possibilidade de deslizar no teclado da Apple para escrever uma mensagem, ao invés de ter de carregar em cada letra individualmente. A funcionalidade é semelhante ao teclado Swipe para Android, ou à função homónima do teclado da Google.

Numa era em que a privacidade digital é cada vez mais valorizada, o novo iOS 13 traz também a possibilidade de se autenticar em alguns sites e aplicações usando o seu Apple ID. Ao contrário do que acontece com os botões “login com o Facebook” ou “login com a conta Google”, a autenticação da Apple não partilha dados pessoais relevantes com o serviço de terceiros e até cria um email descartável, para proteger o seu endereço do spam (correio eletrónico não solicitado).

Há ainda novidades no Apple Maps, que está mais semelhante à alternativa da Google, embora o Google Maps ainda seja mais avançado, de acordo com a imprensa especializada, e melhorias na aplicação de visualização de fotos. No que toca à Siri, a assistente virtual dos iPhones fica mais inteligente e ganha a capacidade de ler em voz alta as mensagens que recebe.

O novo iOS 13 pode ser instalado nos iPhones a partir do iPhone 6S, incluindo o iPhone SE, e tem de ser instalado manualmente através das “Definições” do aparelho. Alguns especialistas, no entanto, veem como boa ideia aguardar mais alguns dias antes de instalar a nova versão. Isto porque podem existir erros só detetáveis e corrigidos após o lançamento.

No entanto, não deixe de atualizar o aparelho. Com as novas versões do iOS surgem também correções a vulnerabilidades e falhas, pelo que o iOS 13 representa também mais segurança para o seu equipamento. Todas as novidades podem ser conhecidas no site oficial da marca.