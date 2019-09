Suíços do EFG Bank preparam abertura de escritório no Porto

O EFG Bank, focado para a área do private banking, acabou de aterrar em Lisboa, mas já está a preparar a sua expansão no país com a abertura de um escritório no Porto. Os suíços fazem mira aos clientes mais abastados: querem atrair cerca de um milhão nos próximos três anos, revelou esta sexta-feira Bernardo Meyrelles, o CEO do EFG Bank em Portugal.

“Seremos o primeiro banco de private banking em Portugal a ter uma presença física fora de Lisboa. Há a tendência de abordar o país por fora. Depois a tendência de abordar o país por Lisboa. Queremos abordar o Norte estando no Norte”, explicou Bernardo Meyrelles, antigo líder do Deutsche Bank Portugal.

“Vamos, a partir de amanhã, preparar abertura da nossa segunda agência, no Porto. Se tudo for na direção certa, será até final deste ano”, adiantou o responsável durante a apresentação do banco aos jornalistas, em Lisboa.

Meyrelles revelou que o banco tem como meta chegar a 2022 com ativos sob gestão na ordem dos 1,5 mil milhões de euros de francos suíços, cerca de mil milhões de euros. “Tendo em conta a média nos mercados do Sul da Europa, isto significa termos cerca de um milhão de clientes”, respondeu o novo CEO do EFG Bank em Portugal.

A sessão de apresentação do banco contou com a presença de altos responsáveis do banco. Giorgio Pradelli, CEO do EFG International, considerou que Portugal é um “mercado único” por ser uma economia em recuperação económica e por estar na moda.

“O Sul da Europa é um mercado atrativo para nós. Acima disso, Portugal tem vantagens adicionais. Os nossos colegas em Miami viram que Portugal ia ser muito atrativo para o Brasil, quando o país começou a ter problemas. Depois temos o programa dos vistos gold. A situação de instabilidade no Norte da Europa com a situação do Brexit. Vimos que Portugal se tornou num país que pode beneficiar deste contexto e atrair mais pessoas e dinheiro”, afirmou Giorgio Pradelli.

O banco quer posicionar-se no segmento de clientes com fortunas entre um milhão de euros e dez milhões. E diz que tem uma oferta competitiva (mais de 280 soluções de investimento, incluindo acesso ao mercado de capitais e imobiliário), além de fornecer serviços com uma equipa local que irá ter entre 15 a 20 gestores (client relationship officers).