Está feita a primeira baixa no projeto da Libra, a criptomoeda do Facebook. A empresa de pagamentos PayPal decidiu deixar de participar na rede, uma decisão que poderá ameaçar a ambição de Mark Zuckerberg de criar um sistema global de pagamentos digitais. A notícia foi avançada pelo The Wall Street Journal (acesso pago).

Segundo fonte oficial do PayPal, citada pelo jornal, os responsáveis da empresa decidiram “renunciar à participação” no projeto do Facebook. No entanto, a empresa mantém-se entusiasta do projeto e garante que vai manter contacto com a equipa da Libra no sentido de explorar futuras parcerias.

O Facebook tenciona lançar uma moeda digital, chamada Libra, na primeira metade de 2020. Para tal, reuniu uma série de parceiros de relevo, numa espécie de coligação da qual o PayPal fazia parte até hoje. No grupo encontra-se também o duopólio Visa e MasterCard e a luso-britânica Farfetch.

No entanto, o projeto tem merecido forte oposição por parte de reguladores mundiais, entre os quais a Fed e o BCE, mas também a Comissão Europeia e alguns países como França e Alemanha. A principal preocupação é que uma rede global de pagamentos desta natureza possa representar um risco para a estabilidade do sistema financeiro.

Na semana passada, o mesmo jornal revelou que a Visa e a MasterCard, líderes mundiais em soluções de pagamento, também estão a ponderar renunciar ao projeto, temendo a má publicidade e um escrutínio mais apertado por parte das autoridades.