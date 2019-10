Fed discute até onde devem ir cortes nas taxas de juro

Os responsáveis da Fed começaram a discutir até onde deve ir a política de descida dos juros, num contexto de abrandamento da economia global e aumento da incerteza comercial. As minutas da reunião do banco central em setembro, que levou a uma descida nos juros, também mostram que os responsáveis pela política monetária norte-americana estão preocupados com o impacto que esses riscos podem ter no mercado laboral dos EUA.

Alguns participantes sugeriram mesmo que o comunicado da Fed, a divulgar após a reunião, deveria ser mais claro sobre o momento em que é mais provável que “a recalibração do nível do ritmo da política em resposta à incerteza comercial” tenha um fim. Isto porque alguns oficiais mostraram desconforto com a diferença entre as expectativas dos investidores para cortes futuros e as próprias projeções da Fed sobre o caminho mais apropriado a seguir, de acordo com a Bloomberg (acesso condicionado).

Mas houve acordo em torno da desaceleração da economia global. E houve até quem tenha apontado para modelos económicos que indicam um aumento da probabilidade de uma recessão no médio prazo, segundo as minutas publicadas esta quarta-feira.

“Surgiu uma fraqueza prolongada na despesa com investimento, produção e exportação”, referem as minutas, que mostram que os responsáveis também concordaram que “os riscos negativos para as perspetivas de atividade económica aumentaram” desde a reunião anterior, em julho. Especificamente, riscos associados à “incerteza e às condições da política comercial no exterior”, cita o The Wall Street Journal (acesso pago).

A publicação das minutas teve uma reação limitada por parte das bolsas norte-americanas. Os índices estão em alta, com ganhos acima de 1%, perante novas informações que mostram que a China está mais aberta a fechar um acordo comercial com os EUA do que o antecipado no início da semana. As autoridades chinesas e norte-americanas têm reunião marcada para esta quinta-feira.

(Notícia atualizada às 19h43 com mais informações)