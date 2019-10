Muitos potugueses estão a reportar falhas nas telecomunicações a nível nacional esta terça-feira. A operadora afetada é a Nos NOS 0,66% , com clientes de norte a sul do país a queixarem-se de não terem rede, ou de estarem impossibilitados de fazer chamadas, enviar mensagens ou usar os dados móveis.

O incidente já foi confirmado pela empresa: “A Nos confirma uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados. Os planos de contingência foram já ativados, por forma a assegurar uma rápida reposição os serviços”, refere fonte oficial. Porém, a nota não menciona qualquer estimativa para quando é que o serviço poderá ser reposto.

Uma vez que as operadoras têm de comunicar estes incidentes ao regulador setorial, a Anacom também confirmou que já foi informada de um incidente com a rede da operadora: “A Nos notificou o centro de reporte de notificações da Anacom”, disse ao ECO fonte oficial do regulador.

O portal Down Detector, que monitoriza a atividade de serviços digitais em todo o mundo, mostra um aumento súbito no número de queixas relacionadas com a Nos na última hora. O ECO confirmou que há falhas no serviço em Lisboa, mas dezenas de mensagens no mesmo portal apontam para um problema generalizado, com queixas a serem publicadas a partir do Porto, Aveiro, Águeda, Vale de Cambra, Évora e Albufeira.

“Sem rede no Porto, na baixa”, comentou um utilizador. “Évora também está com problemas”, comentou outro. No Twitter também já surgiram algumas queixas: “Isto hoje está bonito. Os servidores pararam e a Nos móvel não tem rede. Informática e telecomunicações paradas, caos instalado”, lê-se numa mensagem publicada na rede social. A empresa liderada por Miguel Almeida ainda não reagiu.

O portal Down Detector já recebeu mais de 2.000 reportes de problemas com a Nos, mas a operadora não é a única a ser alvo de reclamações. Relativamente à Meo e à Vodafone, o mesmo portal também exibe um aumento súbito no número de notificações de falhas no serviço, mas em número muito residual e sem qualquer comentário por parte dos utilizadores. O ECO não pôde confirmar a existência de falhas generalizadas nos serviços destas operadoras.

(Notícia em atualização)