5 coisas que vão marcar o dia

O Parlamento vai ter o seu primeiro debate da nova legislatura com o segundo Governo de António Costa. Fora do debate sobre o Programa do Governo estará Mário Centeno, com António Costa a promover dois dos elementos do seu núcleo duro: Pedro Siza Vieira e Mariana Vieira da Silva. O INE dá a conhecer a taxa de desemprego em setembro e há três empresas do PSI-20 a apresentarem resultados: EDP, EDP Renováveis e CTT. Nos Estados Unidos, espera-se que a Reserva Federal aplique um novo corte da taxa de juro de referência horas depois de serem conhecidos os números do PIB da maior economia do mundo no terceiro trimestre, antecipando-se um novo abrandamento.

Parlamento discute Programa de Governo

O novo Parlamento vai reunir-se para o primeiro debate da legislatura, naquele que vai ser o primeiro de dois dias de debate sobre o Programa de Governo enviado pelo Executivo de António Costa na noite de sábado para a Assembleia da República. A primeira hora e meia será dedicada à apresentação pelo Governo do documento, com os partidos a terem tempo para fazer perguntas a António Costa e ao Governo sobre as prioridades estabelecidas pelo Executivo para a legislatura que agora começa. Seguem-se depois quase cinco horas de debate do documento. O debate retoma na quinta-feira e o tempo que não for usado na quarta-feira, passará para o debate de quinta-feira.

Reserva Federal anuncia decisão sobre a taxa de juro

No final do segundo dia de reunião dos responsáveis da Reserva Federal, Jerome Powell vai anunciar a decisão do banco central norte-americano relativamente à taxa de juro. Sob pressão constante de Donald Trump e com as perspetivas de abrandamento da economia mundial recentemente dadas a conhecer pelo FMI, a expectativa é de novo corte na taxa de juro de referência. Em julho, a Fed cortou a taxa de juro pela primeira vez desde o final de 2008, explicando a decisão como uma medida preventiva, mas houve contestação entre os presidentes dos braços regionais da Fed.

Evolução do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre

A economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, abrandou de forma pronunciada no segundo trimestre do ano, passando de um crescimento de 3,1% para 2%, com os analistas a apontarem o dedo à incerteza criada pela guerra comercial com a China, e com as restantes disputas comerciais iniciadas pela atual administração norte-americana. Esta quarta-feira haverá novos números e as perspetivas não são mais animadores, com os analistas a apontarem para um novo abrandamento, para 1,5%, do PIB no terceiro trimestre do ano.

INE divulga taxa de desemprego em setembro

No mês passado, o Instituto Nacional de Estatística confirmou que a taxa de desemprego diminuiu em julho, a segunda descida consecutiva, e antecipou uma nova diminuição para 6,2% em agosto. Esta quarta-feira, o INE vai divulgar os valores definitivos para taxa de desemprego em agosto, que poderá confirmar um terceiro mês a diminuir, e dizer qual é a sua estimativa (provisória) para a taxa de desemprego em setembro.

EDP, EDP Renováveis e CTT apresentam resultados

Numa semana marcada pela apresentação de resultados, esta quarta-feira é a vez da EDP, da EDP Renováveis e dos CTT apresentarem os resultados no terceiro trimestre do ano. A primeira será a EDP Renováveis, que apresenta os resultados ainda antes da abertura do mercado, depois de na primeira metade do ano ter visto os lucros aumentarem 147%, para os 343 milhões de euros. A meio da tarde, já depois da bolsa encerrar, será a vez da EDP, cujos lucros cresceram 7% até junho, para os 403 milhões de euros, e dos CTT, que na primeira metade do ano conseguiram apresentar um lucro de 9 milhões de euros.