Chama-se Fintech House e é o novo espaço de cowork em Lisboa. O forte dinamismo do ecossistema de startups em Portugal tem levado à criação destes espaços de trabalho e, desta vez, a um só dedicado a tecnológicas do setor financeiro. Esta “casa” de fintech abre portas em dezembro e pretende ser um ponto de contacto entre os players de uma indústria que não para de crescer.

“A Fintech House está a começar um local icónico no coração de Lisboa — o Palácio das Varandas. É um edifício de cinco andares com capacidade para cerca de 170 pessoas, dedicado a empresas nas áreas de fintech, insurtech, regtech e cibersegurança”. É assim que o espaço, na Praça da Alegria em Lisboa, é apresentado no Portugal Fintech Report 2019.

João Freire de Andrade, head of venture capital da BiG Start Ventures e fundador da Portugal Fintech, explica ao ECO que, deste total, há apenas 40 lugares disponíveis no cowork. Os preços variam consoante a sala, e começam nos 200 euros por mês.

Além de espaço para 170 empreendedores, incumbentes, investidores e outros interessados, o espaço vai contar com um auditório com 100 metros quadrados para “receber eventos de topo da indústria”. Um dos cinco pisos vai ter um único propósito: networking. É neste espaço que poderão ser organizados grandes eventos ou workshops, mas também que fundadores poderão tomar um café e conversar com outros players.

O cowork resulta de uma parceria entre a Fintech Portugal e a Sitio — que fica responsável pela gestão logística do espaço –, pelo que os utilizadores poderão usar qualquer uma das dez localizações da operadora de espaços de cowork em Lisboa e no Porto.

“Enquanto uma colaboração em si mesma, e face ao entendimento da maior importância de sinergias e joint ventures no mundo moderno do empreendedorismo, todo o ambiente da Fintech House é otimizado para promover o envolvimento entre os membros“, acrescenta o relatório.