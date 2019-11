5 coisas que vão marcar o dia

Todas as atenções viradas para o Instituto Nacional de Estatística no dia em que serão conhecidos os dados relativos ao crescimento económico no terceiro trimestre. Destaque ainda para, no dia em que o Governo aprova o novo salário mínimo nacional, o fecho da primeira ronda de negociações com os partidos à esquerda sobre o Orçamento do Estado. Ao mesmo tempo, prossegue a apresentação de contas das cotadas, sendo agora a vez da REN. A nível internacional, o Parlamento Europeu questiona os novos comissários indigitados pela Hungria, Roménia e França, para substituir os que foram chumbados pelo Parlamento Europeu.

Afinal, como está a economia portuguesa?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais, ou seja, os números sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) entre julho e setembro. No primeiro trimestre deste ano, a economia portuguesa cresceu 2,1%, já no segundo semestre o crescimento foi de 1,9%. Economistas consultados pela Lusa, antecipam que a economia portuguesa tenha crescido, em média, 2% no terceiro trimestre, na comparação homóloga.

Terminam as negociações sobre o Orçamento do Estado

O Governo termina esta quinta-feira a primeira ronda de conversações com os partidos à esquerda do PS sobre o Orçamento do Estado para 2020. Depois de PAN, PEV, Bloco de Esquerda e PCP terem sido ouvidos, é a vez do Livre se reunir com o primeiro-ministro, em São Bento. Sem maioria parlamentar, o Governo procura encontrar junto destes partidos apoio para aprovar o documento que deverá ser entregue na Assembleia da República até 15 de dezembro.

Mais resultados. Agora é a vez da REN

A REN – Redes Energéticas Nacionais prossegue a época de apresentação de resultados da bolsa nacional. A empresa liderada por Rodrigo Costa vai revelar as contas relativas aos nove primeiros meses do ano, sendo que viu os seus lucros caírem 3,3% para 51,1 milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano. A queda foi explicada pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético, que ascendeu a 24,4 milhões de euros, “elevando a taxa efetiva de imposto para 38,8%”, explicou a empresa.

Jerónimo Martins assinala 30 anos na bolsa de Lisboa

A retalhista Jerónimo Martins está há 30 anos na bolsa de Lisboa. Para assinalar a efeméride haverá um toque de sino no edifício da Euronext em Lisboa, já depois do fecho do mercado, bem como, uma intervenção do Presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos.

Parlamento Europeu questiona futuros Comissários

Depois de o Parlamento Europeu ter chumbado os candidatos propostos pela Hungria, Roménia e França é a vez de os novos nomes responderem às perguntas dos eurodeputados. As audições começam às 8h00 com Olivér Várhelyi, comissário proposto pela Hungria para a pasta da Política de Vizinhança e Alargamento; seguido de Adina Vălean, indigitada pela Roménia com a tutela dos Transportes; e terminam com Thierry Breton, comissário nomeado por França para o Mercado Interno. A Comissão Europeia deveria ter entrado em funções a 1 de novembro.