Lisboa, Lisboa, Lisboa. As multinacionais que abriram uma filial em Portugal escolheram em mais de metade dos casos a área metropolitana de Lisboa. É pelo menos nesta zona que se localizam 57,9% das multinacionais no território nacional. Na ponta oposta estão os Açores, onde ficam apenas 0,3% destas empresas.

E se é em Lisboa que se localizam a maior parte das empresas, é também nesta área metropolitana que elas empregam mais trabalhadores. Mais de 68% da mão-de-obra gerada pelas multinacionais está na área metropolitana de Lisboa e mais de 67% da riqueza produzida fica lá.





Ao mesmo tempo que estão distribuídas de forma desigual pelo território nacional, as multinacionais contribuem para o pagamento diferenciado de salários quando comparado com as remunerações pagas pelas empresas nacionais.

A remuneração média mensal nas multinacionais, em 2018, foi de 1.354 euros, ao passo que nas empresas nacionais foi de 966 euros.

Mas esta diferença estreitou-se face ao ano anterior e, se feitas as contas face a 2010, o salário pago no ano passado cresceu, pela primeira vez, mais nas empresas nacionais do que nas multinacionais (5,5%, contra 5,4%). Entre 2010 e 2017, o salário pago pelas empresas nacionais tinha aumentado 2,8%, enquanto nas multinacionais tinha subido 5,5%.