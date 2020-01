Da próxima vez que tentar usar a Uber, poderá acabar num autocarro. A aplicação em Portugal vai passar a ter informação “em tempo real” sobre os transportes públicos na região da Grande Lisboa, mostrando alternativas como o “comboio, metro, barcos, ferries, elétricos e autocarros”, anunciou a empresa.

“A Uber passa, a partir de hoje [terça-feira], a disponibilizar informação sobre os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa na aplicação”, diz a Uber. “Para terem acesso a esta opção na aplicação basta que, ao inserirem o destino, os utilizadores escolham a opção transportes públicos e vão ver em tempo real a estimativa de preços e o planeamento da sua viagem passo a passo”, lê-se num comunicado.

A intenção da empresa é que a Uber passe a ser “a aplicação de mobilidade” de eleição, com todas as principais opções de transporte na região, esperando, ao mesmo tempo, atrair mais clientes para os seus próprios serviços: o transporte privado, as bicicletas Jump e as trotinetas elétricas.

O ECO já testou a funcionalidade. Ao indicar um destino em Lisboa, a aplicação exibiu, entre os diversos serviços da Uber — Uber X, Uber Black, Uber Green, etc. — uma opção para consultar as alternativas nos transportes públicos.

Escolhendo esta opção, para a mesma rota, a Uber exibiu várias rotas alternativas, com os horários e preços estimados dos bilhetes, bem como o tempo que faltava até chegar o autocarro, por exemplo. O interface é idêntico ao do Google Maps, fornecedor dos mapas da Uber:

Esta medida da Uber já era esperada, depois de, no ano passado, o presidente executivo da companhia, Dara Khosrowshahi, ter divulgado a ideia de tornar a Uber num “sistema operativo para o quotidiano”. Em Portugal, a Uber também tem integrado cada vez mais a Uber Eats na aplicação principal, permitindo aos utilizadores pedirem um transporte, alugarem uma bicicleta ou trotineta, ou encomendarem uma refeição.

Transportes públicos na Uber é das primeiras apostas do novo diretor

A integração dos transportes públicos na aplicação da Uber é uma das primeiras medidas tomadas já sob a liderança de Manuel Pina, até aqui responsável pela área de apoio ao cliente no mercado sul-europeu. Está no cargo de diretor-geral da Uber Portugal desde o início deste mês, substituindo Rui Bento, que tinha saído há quase um ano.

Numa entrevista ao Observador (acesso pago), Manuel Pina falou desta primeira medida: “Através deste tipo de inovação, deste tipo de produtos, os utilizadores vão poder olhar para a sua próxima viagem não através da forma como vão chegar lá, mas como é que vão chegar lá. […] Acreditamos que juntar isto na aplicação é importantíssimo”, assumiu.

Ao mesmo jornal, Manuel Pina recusou também baixar a comissão cobrada aos motoristas, que se manteve em 25%, mesmo depois de ter decido baixar os preços cobrados aos clientes finais, em média, 10%. “Acreditamos que os temas estão separados”, indicou, garantindo que o alívio do que é cobrado aos motoristas “não está” nos planos da empresa.