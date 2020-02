5 coisas que vão marcar o dia

A marcar a atualidade continua a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020. O Banco Central Europeu divulga as estatísticas que retratam a evolução dos juros dos créditos e dos depósitos das famílias, isto no mesmo dia em que se conhecem os resultados do Abanca, o banco espanhol que está entre os interessados na compra do EuroBic.

Continuam votações na especialidade do OE2020

Esta terça-feira é o segundo dia de debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020. Tudo indica que este será o dia mais atarefado, dos quatro dias de debate, estando em discussão e votação 1.151 pontos. Entre os temas em cima da mesa estarão propostas para a eliminação das taxas moderadoras na Saúde, o travão aos vistos gold, mas também um maior escrutínio das injeções do Fundo de Resolução no Novo Banco.

Como andam as taxas de juro dos créditos e dos depósitos?

O Banco Central Europeu (BCE) divulga esta terça-feira as estatísticas que mostram a evolução das taxas de juro nos créditos e nas poupanças, referentes ao mês de dezembro de 2019. No contexto de juros mínimos históricos na Zona Euro, a remuneração dos depósitos a prazo oferecidas pelas instituições financeiras a operar no mercado nacional nunca foi tão baixa. Em novembro, as novas aplicações apresentaram uma remuneração de 0,09% pelo terceiro mês consecutivo.

Com o EuroBic na mira, Abanca apresenta resultados

O Abanca divulga hoje os resultados do ano passado, depois de ter fechado 2018 com lucros recorde de 430 milhões de euros. Nos primeiros nove meses de 2019, a instituição viu o lucro subir ligeiramente, tendo alcançado um resultado líquido de 402 milhões de euros que deverá ter crescido nos últimos três meses do ano. O Abanca finalizou em junho a compra do negócio do Deutsche Bank de banca de particulares e pequenas empresas, sendo apontado como um dos interessados à compra do EuroBic.

Apresentação do Pacto Português para os Plásticos

António Mexia, CEO da EDP, vai apresentar estar terça-feira pelas 14h30 o “Pacto Português para os Plásticos”, um projeto coordenado pela Associação Smart Waste Portugal e conta com o apoio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. A iniciativa pretende criar um compromisso comum sobre esta matéria, por forma a promover a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal, na qual estes nunca se converterão em resíduos.

OPEP e Rússia analisam queda do preço do petróleo

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne-se esta terça-feira com a congénere russa, para analisarem a queda acentuada do preço do petróleo nos mercados internacionais em resultado do coronavírus. O barril de Brent tem vindo a perder valor, tendo tocado mínimos de 13 meses na última sessão, já perto da fasquia dos 55 dólares. O encontro será em Viena, na Áustria, e durará dois dias.