A sociedade de advogados PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados integra a firma José Manuel Mesquita & Associados e reforça a sua equipa com José Manuel Mesquita, que assume o cargo de Of Counsel.

“Esta é uma sociedade que conhecemos há muito e com quem já trabalhávamos também há muito. Esta é uma parceria que acrescenta valor a todos os envolvidos, mas – e sobretudo – a quem mais importa: aos nossos clientes”, refere José Manuel Mesquita.

Com mais de 20 anos de experiência, José Manuel Mesquita ocupou inúmeros cargos de direção em organizações públicas e associativas. O advogado exerce ainda funções enquanto membro da Comissão Nacional de Eleições e vogal do Conselho Superior do Ministério Público.

“Esta integração permite reforçar os quadros da PRA, alargar os serviços prestados aos clientes e incrementar a atividade da PRA. A experiência, capacidade e reconhecido mérito do José Manuel Mesquita, vão enriquecer a PRA“, refere Pedro Raposo, presidente do Conselho de Administração da PRA.