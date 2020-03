A 10 de março, os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa (FCSH) vão ter oportunidade de aprender mais sobre o mercado de trabalho e a empregabilidade durante o evento My Career 2020, este ano sob o tema “Employability – Opportunities & Challenges Ahead“. O programa pode ser consultado no site oficial da universidade.

Durante a manhã, o My Career vai acolher dois painéis, sobre o impacto da transformação digital das empresas no mercado de trabalho e sobre os percursos de empregabilidade dos diplomados da faculdade da UCP.

Durante a tarde vai acontecer o My Career Speed Dating, “na qual pretendemos que, num ambiente mais informal, possam contactar com alguns dos dinamizadores dos workshops, e assim expandir o conhecimento sobre a temática da empregabilidade. No final do dia poderão habilitar-se a ganhar uma sessão de gestão de carreira com um profissional reconhecido, escrevendo uma frase inspirada nas conversas com os dinamizadores dos workshops“, refere o gabinete de carreiras da FCSH em comunicado.

No mesmo dia, os estudantes podem ainda participar em conferências sobre processos de recrutamento, gestão de carreira, direitos laborais, construção de CV, soft skills, inteligência emocional e conciliação entre a vida pessoal e profissional.