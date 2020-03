5 coisas que vão marcar o dia

O coronavírus continua a marcar a atualidade nacional e internacional. Por cá, o Governo vai reunir com os parceiros sociais para discutir medidas relativas ao Covid-19 e os mercados deverão reagir aos desenvolvimentos do surto, após as perdas da semana passada. A época de apresentação de resultados continua. Esta segunda-feira, é a vez da Corticeira Amorim e do Haitong Bank prestarem contas ao mercados.

Governo reúne com parceiros sociais sobre coronavírus

O Governo e os parceiros sociais vão reunir-se esta segunda-feira, em concertação social, para discutir medidas relativas ao impacto do Covid-19. A convocatória foi enviada pelo Conselho Económico e Social a pedida da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Por forma a mitigar o contagio do novo coronavírus, o Executivo irá assegurar o pagamento integral do salário dos trabalhadores que forem colocados em isolamento, quer sejam funcionários públicos ou empresas privadas. O Covid-19 já matou 3.600 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 105 mil pessoas, incluindo mais de duas dezenas em Portugal.

Coronavírus mantém mercados sob pressão

O surto de coronavírus deverá continuar a condicionar as negociações nos mercados de capitais, depois de ter provocado uma hecatombe nas principais praças europeias e norte-americanas nas últimas duas semanas. Com o surto a ganhar força na Europa, sobretudo a partir de Itália, os investidores continuarão de olhos postos nos números que vão chegando sobre os novos casos de infeção, bem como medidas de contenção. Na semana passada, o PSI-20 acumulou uma perda de 2%, equivalente a menos 263,4 milhões de euros.

Estratégia dos produtores de petróleo por definir

Os maiores produtores de petróleo não se entendem quanto à estratégia a seguir para travar o impacto do coronavírus no mercado petrolífero (devido à quebra na procura). A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tinha anunciado que iria propor, na reunião da passada sexta-feira, um corte adicional da produção de 1,5 milhões de barris por dia, aos dez produtores de petróleo aliados. Mas a Rússia, não concordou. Para colocar pressão, a Arábia Saudita anunciou que vai inundar o mercado de petróleo, levando os preços a registarem uma queda de mais de 30%.

Como vão as contas da Corticeira Amorim?

Após uma pausa, a época de resultados regressa à bolsa de Lisboa. A Corticeira Amorim apresenta, esta segunda-feira, os resultados relativos ao último ano. Entre janeiro e setembro, a empresa liderada por António Rios Amorim teve uma quebra dos lucros de 7,1% para 54,4 milhões. Ao mesmo tempo, a faturação da Corticeira Amorim cresceu 3,2% nesse período, para um total de 603 milhões de euros.

Haitong Bank apresenta resultados

Também o Haitong Bank, antigo BES Investimento, apresenta segunda-feira as contas relativas a 2019. No primeiro semestre do ano passado, o Haitong registou lucros de 11 milhões de euros, com os responsáveis a sublinharem que se trata de um resultado recorde que comprova a “sustentabilidade do modelo de negócio” do grupo chinês. Este resultado compara com os prejuízos de dois milhões registados em 2018.