Franceses da Extendam e Highgate compram Hilton Porto Gaia

A sociedade de private equity francesa Extendam e a Highgate avançaram para a compra conjunta do hotel Hilton Porto Gaia, no coração de Vila Nova de Gaia e com vista para o centro histórico do Porto. Inaugurado em 2021, o imóvel foi adquirido pelos donos do Sofitel Lisbon Liberdade a fundos geridos pela ECS.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, insere-se na estratégia da Extendam de “identificar ativos hoteleiros premium em grandes cidades europeias que aliem um forte interesse turístico a um crescimento económico robusto”. No entanto, é a primeira vez que a empresa gaulesa o faz em parceria com a norte-americana Highgate, que se dedica a gestão hoteleira e investimento e conta com escritórios em Portugal.

O Hilton Porto Gaia, franqueado pela marca Hilton, é um hotel de cinco estrelas composto por 194 quartos. A gestão continuará a cargo da Highgate, até porque a empresa tem um portefólio a nível nacional que inclui também hotéis boutique, propriedades designadas de “full-service”, resorts de luxo à beira-mar e campos de golfe espalhados por Algarve, Lisboa, Sesimbra e Porto.

A Extendam acredita que a operação irá beneficiar o mercado do Porto e a marca Hilton. “A aquisição do Hilton Porto Gaia está totalmente alinhada com a nossa estratégia: investir em ativos premium, bem localizados, em mercados dinâmicos, com pontos de entrada atrativos. Com vista sobre o Douro e operado pela Highgate, uma empresa de gestão hoteleira de referência, o imóvel já apresenta resultados sólidos e tem um potencial significativo de crescimento”, afirmam os porta-vozes Maxime Durand e Victor Burgund.

“Esperamos potenciar os pontos fortes do empreendimento e garantir operações de excelência que sustentem o sucesso contínuo do hotel”, completou o vice-presidente de Aquisições da Highgate, Nicholas Mellis.

Quanto ao CEO da ECS, Manuel Noronha Andrade, está confiante de que o Hilton Porto Gaia “continuará a reforçar a sua posição no mercado, criando valor sustentado para Vila Nova de Gaia e para o setor turístico português em geral”. A transação foi realizada através da ECS, mas envolveu a proprietária do hotel – Sabersal- que pertence à Davidson Kempner.

Do lado do vendedor, a Uría Menéndez atuou como assessora jurídica, a Deloitte como assessora financeira e fiscal, e a JLL foi responsável pela intermediação da transação. Por sua vez, a Eversheds Sutherlands assessorou juridicamente o vendedor, enquanto a Mazars esteve a cargo do advisory financeiro e fiscal.