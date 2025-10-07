Fintech House e Fundação Santander querem acelerar 90 startups

A Fintech House e a Fundação Santander Portugal querem acelerar 90 fintechs nacionais, dando-lhes oportunidades de internacionalização.

“Esta colaboração com o Santander Portugal representa um marco natural na evolução da Fintech House, enquanto hub de excelência para startups. Ao combinarmos o nosso ecossistema de inovação com a experiência e alcance internacional do Santander, estamos a criar condições ideais para acelerar o crescimento e a competitividade das fintechs residentes”, afirma Mariana Gorjão Henriques, diretora da Fintech House, citada em comunicado.

Parceria vai apoiar 90 fintechs e mais de 110 empreendedores, com sessões de mentoria (“Office Hours”) com especialistas do banco em áreas, como transformação digital, inovação em pagamentos e compliance, através da plataforma Santander X, que “funcionará como ponto de entrada para uma rede global de empreendedores, investidores e oportunidades de escala internacional”.

“As sessões de mentoria estarão disponíveis exclusivamente para as startups residentes na Fintech House e para as participantes no programa Sprint, abrangendo fintechs em todas as fases, desde projetos iniciais a startups mais consolidadas”, informa a Fintech House.

As startups terão ainda acesso, de forma gratuita, à Santander Open Academy, com mais de 1.000 cursos e bolsas de estudo em áreas de inovação e tecnologia.

Existirão ainda diversas iniciativas abertas a todo o ecossistema, como o evento organizado durante o Web Summit, 2025, em Lisboa, que reunirá startups portuguesas e internacionais, investidores e líderes do ecossistema global de inovação. Para se candidatarem, “as empresas deverão registar-se na plataforma Santander X, através da qual poderão também aceder gratuitamente a várias formações certificadas, benefícios e descontos em serviços essenciais e eventos.”

A parceria tem também como objetivo “ajudar as startups portuguesas a expandirem-se além-fronteiras, aproveitando a presença global do Grupo Santander em 11 países e a rede internacional da plataforma Santander X”.

“Temos o compromisso de criar oportunidades para as empresas nas diferentes fases do seu ciclo de vida e de as ajudar a prosperar. A parceria com a Fintech Portugal reforça a nossa aposta no ecossistema empreendedor, num setor que consideramos estratégico para o posicionamento competitivo de Portugal”, diz Inês Rocha de Gouveia, Presidente da Fundação Santander Portugal, citada em comunicado.