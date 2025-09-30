Empreendedorismo

Ex-CEO da Unbabel funda nova startup de IA

Novo projeto surge depois da venda da Unbabel à americana TransPerfect. Nova startup atua na área da Inteligência Artificial.

Vasco Pedro, fundador e CEO da Unbabel, em entrevista ao ECO - 15NOV23
Vasco Pedro.Hugo Amaral/ECO

Vasco Pedro, o antigo CEO e cofundador da Unbabel, já tem um novo projeto após a venda da scaleup de tradução com recurso a IA à americana TransPerfect. Nova startup é focada em inteligência artificial.

“Estou entusiasmado em anunciar a minha nova jornada! Depois de 13 anos na Unbabel, estou a abraçar um novo desafio. Estou muito feliz em partilhar que comecei um novo cargo como fundador e CEO da Stealth AI Startup”, anunciou o empreendedor numa publicação na rede social LinkedIn. “O potencial da IA é imenso, destinado a revolucionar indústrias a uma escala global”, referiu a ainda, sem mais detalhes sobre o projeto ainda em ‘stealth mode‘.

Em entrevista ao ECO, aquando do anúncio da venda da empresa, quando questionado sobre o futuro o empreendedor já apontava para a criação de um novo projeto.Concluindo o meu envolvimento nesta aquisição, neste projeto, sem dúvida vou começar outra empresa. Eu sou um builder at heart [sou um construtor no fundo], não tenho planos neste momento de ser um VC. O mundo, aliás, está numa fase incrível, com imensas oportunidades. No fundo, é isso que me está também a entusiasmar no pós [venda], a quantidade de oportunidades que neste momento estão aí, que eu gostava de atacar”, disse ao ECO.

Até ao momento não foi possível obter um comentário do empreendedor sobre o novo projeto.

(notícia atualizada às 22h02)

