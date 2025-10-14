Marsh McLennan vai mudar de nome
A empresa criou também uma nova unidade, a Business and Client Services (BCS), para acelerar a inovação e centralizar investimentos em excelência operacional, dados, IA e análises avançadas.
O grupo de corretagem de seguros e resseguros Marsh McLennan vai mudar a sua marca para Marsh. Também a Guy Carpenter, pertencente ao mesmo grupo, irá passar a chamar-se Marsh Re em 2027. O rebranding acontece em janeiro de 2026.
“A unificação sob uma única marca irá acelerar o impacto que causamos no mercado e dar aos clientes ainda mais confiança para prosperar através do poder da perspetiva”, afirma John Jones, diretor de marketing e comunicações da Marsh McLennan, citado em comunicado.
Após o período de transição, a Marshe Mercer passará a atuar no mercado sob a nova marca Marsh. Já a Oliver Wyman passará a atuar no mercado como Oliver Wyman, uma empresa da Marsh, enquanto que a unidade operacional Oliver Wyman Group passará a ser Marsh Management Consulting.
A empresa criou também uma nova unidade, a Business and Client Services (BCS), para acelerar a inovação e centralizar investimentos em excelência operacional, dados, IA e análises avançadas sob a liderança de Paul Beswick, Chief Information and Operations Officer da Marsh McLennan.
“Com as mudanças anunciadas hoje, a nossa marca irá refletir o maior valor que podemos criar para todos os nossos stakeholders, enquanto a BCS impulsionará um serviço melhorado ao cliente. Ambas as iniciativas refletem o nosso compromisso em entregar resultados significativos e experiências excecionais para os nossos clientes e colaboradores”, sublinha John Doyle, presidente and CEO of Marsh McLennan.
O braço português da Marsh McLennan ocupa a 4.ª posição no ranking das maiores corretoras de seguros do país. As top 20 do ranking nacional são analisadas uma por uma pelo ECOseguros com base no principal do seu relato extraído dos relatórios e contas.
