BBVA falha OPA sobre o Sabadell. Só 25% dos acionistas aceitaram a fusão

O BBVA não conseguiu levar a bom porto a sua oferta pública de aquisição (OPA) sobre o banco Sabadell, não alcançando sequer 26% do capital da instituição financeira.

O grupo bancário basco põe, assim, fim à tentativa de assumir o controlo do banco catalão. “O BBVA anuncia que a OPA sobre o banco Sabadell não será realizada por não ter atingido o nível mínimo de aceitação estabelecido pelo banco”, indica em nota enviado aos mercados.

A proposta foi aceite por acionistas que detinham apenas 25,47% dos direitos de voto do Sabadell – ou 1.272.671.801 de ações que representavam 25,33% do capital social –, abaixo do limiar de 30% com que poderia avançar sobre o banco catalão. “A oferta pública teve um resultado negativo, pois não foi atingido o limite mínimo”, indica o documento do regulador do mercado espanhol, CNMV.

“Quero agradecer aos acionistas do banco Sabadell que mostraram o seu apoio ao projeto de união, aos acionistas do BBVA pelo seu respaldo e à nossa esquipa pelo grande trabalho realizado ao longo de todo o processo”, sinalizou Carlos Torres Vila, presidente do banco basco, citado no comunicado publicado no site da CNMV.

Os media espanhóis indicam que este desfecho fragiliza Torres Vila, que se empenhou na fusão por duas vezes, em 2020 e este ano, com o apoio de Bruxelas mas uma forte oposição do governo de Madrid e da liderança do Sabadell. Aliás, o presidente e CEO do banco catalão, Josep Oliu e César González-Bueno, têm defendido que o Sabadell vale mais independente.

Em compensação, o BBVA indica que vai “retomar imediatamente” o plano de remuneração dos acionistas. Assim, a 31 de outubro, vai iniciar a recompra de ações no valor de mil milhões de euros, e pagar o “maior dividendo intercalar da sua história” de cerca de 1,8 mil milhões de euros. Até 2028, o BBVA avança que irá distribuir 36 mil milhões de euros aos seus acionistas.