Já é conhecido o 5.º vencedor do Trading Pro Challenge’25

A 5.ª semana do Trading Pro Challenge’25 trouxe um novo vencedor. O participante xno alcançou uma valorização de 45.032,06 euros na sua carteira virtual, subindo da 15.ª posição para o 2.º lugar do ranking geral, com um valor total de conta de 173.689,19 euros.

Com este resultado, xno arrecada o prémio semanal de 1.000 euros, que será creditado na sua conta Trading Pro.

A liderança continua nas mãos de RuiPX, que pela terceira semana consecutiva ocupa o 1.º lugar, com uma conta total de 181.108,13 euros.

Todos os participantes começaram o desafio com 100.000 euros virtuais para investir em ações e ETFs através da plataforma Trading Pro do novobanco, num ambiente de simulação que reflete as condições reais dos mercados financeiros.

A competição aproxima-se do final, com prémios de 7.500 €, 5.000 € e 2.500 € reservados aos três primeiros classificados.

👉 Veja o ranking completo e acompanhe a evolução da competição aqui.

As inscrições continuam abertas. Quem se inscrever agora ainda pode competir pelo prémio semanal de 1.000 euros, atribuído a quem obtiver a melhor valorização da semana.