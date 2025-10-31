Como (bem e mal poupar) nos seguros

A poupança nos seguros pode ter como consequência estar mal protegido em caso de sinistro, um conceito “segurês” que vai de um acidente de automóvel a um parto, no caso de um seguro de saúde. Daí que as poupanças devam ser avaliadas não apenas na fatura imediata, mas nas despesas acrescidas por estar subsegurado, ou não ter a cobertura certa para aquele momento e precisar de arcar com as despesas materiais, e até pessoais, do próprio bolso.

Há alguns conhecimentos fundamentais

Quando se pede pagamento faseado do prémio haverá um encargo devido por esse fracionamento. Pagar de uma só vez no início do contrato poupa esse “juro” sobre o valor do prémio.

O sobresseguro é um erro que acontece. Colocar um valor elevado de capital seguro sobre habitação é um caso clássico. O prémio do seguros multiriscos incide sobre características do imóvel, mas muito sobre o seu valor de reconstrução e não de mercado. Para saber quanto custa reconstruir a casa – e assim indicar o valor certo à seguradora – pode usar Simulador do Custo de Reconstrução de Imóveis disponibilizado pela APS, a associação das próprias seguradoras, que dificilmente lhe poderá indicar que a avaliação do valor seguro está errado. Por defeito, este capital seguro é atualizado anualmente, assim se deve manter.

No caso da habitação, o maior perigo é o subseguro. Uma habitação com um custo de reconstrução 100 que está segura por 80 significa para uma seguradora que o segurado está disposto a assumir 20% das perdas. Por isso, numa reparação, se a fatura for 10 a seguradora só pagará 8, é a regra proporcional que se aplica também em seguros automóvel e outros.

Atenção às fraudes

Só ano passado, as seguradoras portuguesas suspeitaram de 154 mil sinistros que lhes foram declarados. Quase 10% do total de participações nos ramos Vida, Incêndio, roubo e furto, automóvel e multiriscos. Destes, 82 mil foram averiguados, e em 21 mil foi registada fraude efetiva. A poupança para as seguradoras pela deteção destas fraudes atingiu mais de 56 milhões de euros.

As fraudes mais comuns são a não declaração de pré-existências nos seguros de vida e saúde, em acidentes de automóvel ou simulação de incidentes nas habitações. A deteção pelas seguradoras leva ao não pagamento de indemnizações – que no caso de seguros de vida risco pode ser dramático – e a consequências judiciais, já que a fraude aos seguros é um tema específico do Código do Processo Penal.

Se não concorda proteste

Se não considerar correta a indemnização ou a imputação de responsabilidades por parte das seguradoras deve reclamar. Depois de voltar a ler as apólices e voltar a verificar as coberturas e as exclusões, deve em primeiro lugar reclamar para a própria seguradora, expondo as suas razões.

Se a resposta não for satisfatória – o que não significa ser a decisão errada – pode escrever para a ASF, entidade reguladora do setor, descrever o assunto e esperar um parecer vinculativo.

Uma solução eficaz é saber se a seguradora é aderente a um Meio de Resolução Alternativa de Litígios (como o Tribunal Arbitral CIMPAS). Quase todas o são, e é o local ideal para procurar uma solução rápida e legalmente económica.

Consulte o mercado mas não compare o que não é comparável

Quando o contrato está a chegar ao final de vigência, pode procurar alternativas à sua apólice consultando o seu mediador ou os sites das companhias e ver alternativas, não esquecendo que um novo contrato inicial contém custos que uma renovação já não tem.

Hoje está muito em voga a troca dos seguros de vida e multiriscos associados a créditos à habitação. Não custa tentar, todos os mediadores estão preparados para estudar soluções.

Um dos erros mais comuns do “barato sai caro” é comparar o que não é comparável. Por exemplo, no seguro obrigatório automóvel ou multiriscos mais básico as condições serão iguais para todas as seguradoras. Nesse caso só a reputação de bom serviço pode e deve influenciar subjetivamente uma escolha de preço. A partir de 2026 as seguradoras de saúde também poderão, voluntariamente, apresentar um seguro padrão com coberturas e capitais iguais para que os preços se possam efetivamente comparar.

Franquias e bónus malus

É em danos próprios no seguro automóvel que as franquias são mais notadas. Aumentar a franquia, ou seja, a parcela paga pelo próprio antes de o seguro começar a pagar o restante, reduz bastante o prémio de seguro.

Já agora, danos próprios em automóvel, não é “contra todos os riscos”. As coberturas estão descritas nas condições da apólice, as exclusões também e há cláusulas opcionais que podem ou não ser ativadas.

Ainda nos danos próprios, em que o próprio veículo culpado também recebe indemnização pela reparação e danos pessoais, atenção no sinistro. Com o pagamento da franquia e o agravamento, pela tabela Bónus Malus, nos anos seguintes por cada declaração culposa da seguradora poderá compensar pagar diretamente – mesmo em responsabilidade civil – ao acidentado não culpado.

Elimine duplicações

Principalmente em seguros de acidentes pessoais podem existir coberturas sobrepostas em várias apólices. O de Acidentes de Trabalho, para quem tem contrato de trabalho com uma empresa, é obrigatório, cobre acidentes no local de trabalho e nas deslocações de e para esse local. Esse deve ser complementado com um seguro para a vida pessoal, mas há seguros incorporados em cartões de crédito, ginásios ou contas bancárias. Respondem pelos mesmos riscos pelo que só haverá lugar a uma indemnização. Convém não pagar se não tiver mais de uma indemnização porque a fatura de um hospital é só uma e só uma seguradora a vai pagar.

Aproveite promoções das seguradoras

As companhias gostam de fazer promoções para captar novos segurados, muitas vezes anunciam as campanhas mas outras vezes nem tanto. Normalmente fazem propostas atrativas, mas podem ficar pelo primeiro ano de vigência, nos anos seguintes podem desaparecer. Há que avaliar se compensa, no médio prazo.

Por exemplo, neste momento a Generali Tranquilidade continua com o pacote T, que dá descontos desde 5% a quem fizer um segundo seguro na companhia a 15% a quem tiver 5 seguros.

Os mais velhos têm produtos especiais como Fidelidade 65+ ou a Allianz Saúde 55 Mais. Também em saúde, o Planicare Family oferece 1 mensalidade na primeira anuidade enquanto a ASISA tem o +Saúde com desconto de até 23%. A Real Vida oferece um pacote vantajoso para quem Vida + habitação e a Ageas Seguros oferece descontos em vários seguros, que podem atingir 40%.

O melhor de tudo são mediadores profissionais

Ter um mediador de seguros, agente ou corretor, é como ter um médico pessoal, está do nosso lado, é independente na maior parte dos casos, mas bem relacionado com as instituições que nos seguram ou nos tratam. Têm obrigação de saber não só as reais necessidades dos clientes quanto a seguros como também conseguir as melhores condições junto das seguradoras. Conhecem a oferta do mercado, podem negociar algumas condições e prestam assistência pós-venda, por exemplo, em caso de sinistros. O custo do seu serviço especializado está incluído no prémio, por isso recomenda-se a sua consultoria.