Seguradora AIG e Onex adquirem resseguradora Convex

A American International Group (AIG), maior seguradora dos Estados Unidos, e a Onex Corporation, gestora global de investimentos, anunciaram uma nova estrutura de propriedade de longo prazo para a Convex Group Limited, seguradora e resseguradora global especializada. O acordo entre a empresa de investimentos e a AIG dita que a Onex irá adquirir uma participação de 63% no capital da Convex, enquanto a AIG deterá uma participação minoritária de 35%, avaliando o capital próprio comum da Convex em 7 mil milhões de dólares.

A transação marca uma mudança significativa na estrutura acionista da Convex, com a saída dos investidores fundadores e o compromisso da AIG e da Onex em investir a longo prazo na resseguradora, segundo a Insurance Business Magazine.

Apesar das alterações na composição acionista, a Convex continuará a operar de forma independente, mantendo a sua estratégia e política de subscrição. A AIG e a Onex, no entanto, nomearão representantes para o conselho de administração.

A partir de janeiro de 2026, a AIG passará também a participar diretamente na carteira de subscrição da Convex por meio de uma estrutura de quota-parte sobre a conta total, o que permitirá à seguradora partilhar a carteira da empresa.

Peter Zaffino, presidente e CEO da AIG, afirmou que o investimento “reflete a confiança na capacidade da Convex de gerar resultados consistentes, fortes retornos e crescimento sustentado das receitas”.

Além do investimento na Convex, a AIG comprará 9,9% da Onex Corporation por cerca de 646 milhões de dólares e aplicará 2 mil milhões ao longo de três anos em fundos de investimento da gestora, garantindo acesso preferencial às suas ofertas.

A Onex, que apoia a Convex desde sua fundação por meio de fundos de capital privado e recursos próprios, torna-se agora o acionista maioritário da empresa.