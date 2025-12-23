Um presente de Natal que faz baixar o IRS

Com o Natal à porta pode estender a mão a quem precisa e, ao mesmo tempo, receber um presente do Estado. Não é um conto de fadas. É a lei. E funciona.

Para quem entrega dinheiro a entidades enquadradas no Estatuto dos Benefícios Fiscais, há um retorno no IRS que permite a dedução de 25% e a majoração num caso muito específico. Esse benefício fiscal é entregue ao abrigo dos donativos enquadrados no mecenato, com limites diferentes consoante o tipo de entidade.

Para a administração central, regiões autónomas, autarquias, associações de municípios e certas fundações públicas, a dedução é de 25% do donativo sem limite específico, além do teto geral das deduções à coleta.

Já para outras entidades privadas sem fins lucrativos, como IPSS, associações, fundações privadas e ONG, a dedução mantém-se em 25%, mas apenas até 15% da coleta de IRS.

Na prática, para a maioria dos agregados com IRS “normal”, o limite de 15% só é atingido com donativos relativamente elevados, mas existe, e quem tem rendimentos mais altos pode facilmente bater nesse teto se juntar outros benefícios fiscais.

Ao contrário do que muitas vezes se diz, não há uma “chuva” de majorações para todos os donativos feitos por particulares. A única majoração relevante em IRS para pessoas singulares está nos donativos de natureza religiosa.

Donativos a igrejas, instituições religiosas ou entidades sem fins lucrativos pertencentes a confissões religiosas têm o valor considerado em 130% para efeitos de cálculo da dedução. Ou seja, em vez de o Fisco olhar apenas para o montante que saiu da sua conta, “finge” que doou mais 30%. A dedução continua a ser de 25%, mas aplica-se a esse valor majorado, resultando numa dedução efetiva de 25% × 130% = 32,5% do montante doado, sujeita, em regra, ao mesmo limite de 15% da coleta.

As regras do Estatuto dos Benefícios Fiscais mantêm, assim, a arquitetura que já vigorava para o IRS de 2023 e 2024: 25% de dedução para particulares, majoração de 30% apenas no mecenato religioso e limites iguais. Um bom ponto de partida para escolher a entidade a ajudar é consultar a listagem de quase 5.300 entidades reconhecidas pelo Fisco para onde também pode consignar 0,5% do IRS.

Para perceber o impacto real, vale mais olhar para números do que para conceitos. Imagine um donativo de 200 euros para a Operação Nariz Vermelho, uma instituição especializada em apoio a crianças hospitalizadas. Com uma coleta de IRS de 3.000 euros antes de deduções, a dedução seria de 25% × 200€ = 50 euros, deixando a nova coleta em 2.950 euros. Na prática, doar 200 euros “custa” 150 euros – os restantes 50 euros são, no fundo, repartidos com o Estado.

Entre dois contribuintes com o mesmo rendimento, quem doa de forma estruturada pode acabar a pagar menos imposto.

O mesmo valor, mas entregue a uma paróquia, muda a conta: o montante considerado para dedução passaria a 200€ × 1,3 = 260 euros (majoração de 130%), resultando numa dedução de 25% × 260€ = 65 euros e numa nova coleta de 2.935 euros. Aqui, os mesmos 200 euros “custam” 135 euros – a majoração de 30% traduz-se em mais 15 euros de alívio fiscal face ao donativo para uma IPSS sem enquadramento religioso.

Num cenário diferente, um donativo elevado de 1.000 euros ao Estado ou a uma fundação pública elegível, com a mesma coleta de 3.000 euros, geraria uma dedução de 25% × 1.000€ = 250 euros, deixando a nova coleta em 2.750 euros. Neste caso, doar 1.000 euros “custa” 750 euros – como a lei não impõe limite específico para estas entidades (além do teto global das deduções), o contribuinte aproveita a totalidade dos 25%.

A ajuda que se estende em abril

Além dos donativos “clássicos”, há outra via para apoiar instituições que se dedicam a ajudar quem mais precisa: a consignação do IRS. Desde 2024, a percentagem de IRS liquidado que o contribuinte pode destinar a uma entidade passou de 0,5% para 1%. Não é uma dedução, nem mexe no valor de IRS a pagar ou a receber. O que muda é para onde vai 1% do imposto que já teria sempre de entregar ao Estado.

A lista das entidades que podem receber esta consignação está disponível no Portal das Finanças e muitas destas instituições coincidem com as que podem também receber donativos com benefício fiscal.

Em teoria, um contribuinte pode fazer donativos em dinheiro para deduzir 25% (ou 32,5% no caso religioso) e consignar 1% do IRS liquidado à mesma ou a outra entidade, sem abrir a carteira mais uma vez. Para que o benefício fiscal não se perca, há alguns detalhes operacionais a cumprir:

Os donativos têm de estar documentados. As entidades enquadradas no mecenato são obrigadas a emitir recibo com o valor, identificação do doador, enquadramento legal e menção de que não há contrapartidas comerciais.

Quando o donativo é superior a 200 euros têm de ser feitos por transferência bancária, débito direto ou cheque nominativo, de forma a identificar o contribuinte. Na declaração de IRS, os valores são inseridos no Quadro 6B do Anexo H, e a majoração dos donativos religiosos é aplicada automaticamente pelo sistema da Autoridade Tributária, desde que o recibo esteja corretamente preenchido

A consignação é escolhida na própria declaração anual, indicando o NIF da entidade e assinalando a opção de consignar 1% do IRS liquidado (e, se quiser, 0,5% do IVA).

Há ainda um limite global que junta várias deduções à coleta (saúde, educação, lares e benefícios fiscais como os donativos) e que depende do escalão de rendimento. Quem está nos escalões mais altos pode chegar a esse teto e ver parte dos donativos sem efeito fiscal, apesar de continuarem a contar para a instituição.

Numa altura em que muitas associações vivem com orçamentos curtos e listas de espera longas, e enquanto os dias se encurtam e a solidariedade se intensifica, a decisão é menos emocional do que parece: entre dois contribuintes com o mesmo rendimento, quem doa de forma estruturada pode acabar a pagar menos imposto.

Este Natal, lembre-se de quem não tem ninguém. E, quando chegar abril e preencher a declaração de IRS, lembre-se que pode escolher para onde vai 1% do seu imposto e ainda deduzir até 25% dos donativos que já fez. É o presente que o Estado lhe dá para dar a quem mais precisa.