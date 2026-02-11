Futuro Hiperdigital: Cidades Inteligentes e IA

A 2.ª conferência dedicada ao futuro hiperdigital, realizada em parceria com a Vodafone Business, terá como foco o papel da inteligência artificial na construção das cidades inteligentes. O encontro acontece no dia 27 de fevereiro, no Estúdio ECO, e propõe uma reflexão sobre como a tecnologia pode transformar os centros urbanos para que estes territórios se tornem mais eficientes, sustentáveis e inclusivos.

Ao longo da conferência, estarão em destaque casos práticos, desafios e oportunidades associadas à aplicação da inteligência artificial no contexto urbano, desde a mobilidade e gestão de recursos, até aos serviços públicos e à relação entre cidadãos e cidades. O objetivo passa por compreender de que forma a inovação tecnológica pode responder a problemas concretos e melhorar a qualidade de vida.

Entre os oradores desta conferência estão Henrique Fonseca, Administrador da Vodafone Portugal, Miguel Castro Neto, Diretor da Nova IMS, Diogo Henriques, Responsável pelo Centro de Excelência de Smart Places da Deloitte, Frederico Abecassis, Manager Soluções Beyond Connectivity da Vodafone Portugal e Nuno Piteira Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Cascais.

Esta é a segunda conferência de um ciclo de três encontros promovidos pela Vodafone Business em parceria com o ECO, dedicados ao futuro hiperdigital das empresas. A iniciativa pretende criar um espaço de debate e partilha de conhecimento sobre o impacto das novas tecnologias na economia, nas organizações e na sociedade, reunindo diferentes perspetivas e áreas de especialização.

O evento é aberto ao público, mas limitado à lotação da sala. Reserve já o seu lugar e consulte o programa aqui.