Advocatus

Parlamento debate regime de confisco de bens

  • Lusa
  • 8:45

A Assembleia da República debate proposta de lei do Governo que, transpondo uma diretiva europeia, altera o mecanismo do confisco alargado de bens, incluindo quando não haja condenação.

A Assembleia da República debate em plenário uma proposta de lei do Governo que, transpondo uma diretiva europeia, altera o mecanismo do confisco alargado de bens, incluindo quando não haja condenação.

A medida insere-se na Agenda Anticorrupção aprovada pelo executivo de Luís Montenegro em junho de 2024 e, caso seja aprovado no final do debate, o diploma seguirá para a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para ser ultimado pelos deputados.

No parecer remetido ao parlamento, o Conselho Superior do Ministério Público alertou que o modelo proposto pelo Governo para haver confisco de bens sem condenação é mais restritivo do que o atual, já pouco aplicado, correndo-se o risco de a utilização do mecanismo passar a ser inexistente.

Já a Ordem dos Advogados identificou “um elevado risco” de a medida ser inconstitucional, enquanto o Conselho Superior da Magistratura considerou que o prazo para o novo regime entrar em vigor é curto.

O Mecanismo Nacional Anticorrupção assinalou, por sua vez, “a ausência de avaliação específica do impacto” da proposta de lei, aprovada em Conselho de Ministros em 11 de dezembro de 2025.

O debate vai contar com a presença da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, segunda uma nota de agenda divulgada pelo seu gabinete.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Parlamento debate regime de confisco de bens

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo “foi longe demais no confisco de bens”

Advocatus,

Especialistas consideram que Governo foi longe demais no novo regime de confisco de bens. Festival da Transparência recebeu a juíza Bárbara Churro, o procurador João Conde e o advogado Rui Patrício.

2