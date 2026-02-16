Empresas

Fisco espanhol obrigado a devolver 155 milhões à Galp

  • ECO
  • 15:55

Tribunal considerou que não pode ser imposta à Galp a obrigação de provar que não repassou o Imposto Especial sobre hidrocarbonetos aos clientes.

O Supremo Tribunal de Espanha obrigou a Autoridade Tributária a devolver 155,43 milhões de euros à Galp Energía Espanha, acrescidos de juros, referentes ao Imposto Especial sobre hidrocarbonetos aplicado entre maio de 2013 e dezembro de 2014, por considerar que não respeita a legislação da União Europeia, avança o El Economista.

A sentença, datada de 21 de janeiro de 2026, dá razão ao recurso da empresa e anula a decisão anterior da Audiência Nacional e declara nulos os atos administrativos que tinham recusado o reembolso.

O ponto crucial da decisão é que a Galp não precisa provar que não repassou o custo do imposto aos seus clientes. O tribunal afirma ainda que mesmo que o imposto tenha sido economicamente incorporado no preço final, o consumidor, regra geral, não tem legitimidade para reclamar pela via fiscal, devendo recorrer, se for caso disso, aos tribunais civis.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fisco espanhol obrigado a devolver 155 milhões à Galp

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Resumo ECOFast

Ação da Galp recupera após afundar com acordo na Namíbia

Ana Batalha Oliveira,

O retorno aos mesmos preços é visto pelos analistas consultados pelo ECO/Capital Verde como uma nova forma de olhar para o acordo na Namíbia, mas também como consequência das negociações com a Moeve.