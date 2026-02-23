Eslováquia corta eletricidade à Ucrânia

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, anunciou esta segunda-feira que cortou o fornecimento de energia elétrica à Ucrânia, depois de o país liderado por Volodymyr Zelensky não ter retomado o abastecimento de petróleo russo através do oleoduto Druzhba.

“Cumpri o que declarei no sábado: “Se o fornecimento de petróleo para a Eslováquia não for restabelecido até segunda-feira, solicitarei à SEPS, a empresa estatal de capital aberto, que suspenda o fornecimento emergencial de eletricidade para a Ucrânia. Somente em janeiro de 2026, essas entregas emergenciais necessárias para estabilizar a rede elétrica ucraniana foram o dobro do total de todo o ano de 2025″, anunciou Robert Fico através de uma publicação na rede social X.

Robert Fico já tinha avisado no sábado que, caso a Ucrânia não retomasse na segunda-feira o fornecimento de petróleo russo à Eslováquia através do oleoduto Druzhba, pediria às empresas eslovacas que suspendessem o fornecimento de eletricidade de emergência a Kiev nesse mesmo dia.

O Governo húngaro anunciou na quarta-feira a suspensão do fornecimento de gasóleo à Ucrânia, em resposta à decisão do país de não retomar o envio de petróleo russo através do oleoduto Druzhba. O ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro apontou o dedo diretamente ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusando-o de pôr em perigo o abastecimento de energia à Hungria por razões políticas, e explicou que a Hungria não pode garantir a segurança energética da Ucrânia se a sua própria estiver em risco.

O Governo ucraniano condenou no passado sábado a “chantagem” e os “ultimatos” da Eslováquia e da Hungria, que ameaçaram suspender o fornecimento de eletricidade de emergência, caso a Ucrânia mantenha encerrado o oleoduto que transporta petróleo russo para os dois países.