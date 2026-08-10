Sociedade

Cerca de 30 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio

  • Lusa
  • 9:21

O IPMA espera para esta segunda-feira uma subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e vento fraco a moderado do quadrante oeste, por vezes forte na faixa costeira.

Cerca de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro enfrentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio, num dia em que está prevista uma subida da temperatura no interior Norte e Centro.

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Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país, seis concelhos algarvios, o município de Almodóvar (Beja), sete concelhos do distrito de Portalegre e meia dúzia de outros em Aveiro, Coimbra e Leiria.

Já em perigo elevado está quase toda a restante região do Alentejo e mais de 40 municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Santarém, Leiria, Lisboa e Portalegre, assim como quatro concelhos do distrito de Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para esta segunda-feira uma subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental a sul do cabo Raso durante a tarde.

A cidade mais quente será Castelo Branco, com 35 graus, Lisboa vai chegar aos 29 graus, Porto aos 25 e Faro aos 32. As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Évora) e os 20 graus (Faro e Aveiro).

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