APS com curso sobre acessibilidade digital nos seguros

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou o curso “Acessibilidade digital nos seguros”, que decorrerá a 15 de maio, entre as 09h00 e as 13h00, na sede da APS.

O objetivo da formação é dar a conhecer o enquadramento jurídico da acessibilidade digital no setor segurador, identificar as principais obrigações e requisitos técnicos aplicáveis, bem como enquadrar abordagens de implementação e conformidade nas organizações.

Destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas jurídica, compliance e gestão de risco, sistemas de informação e transformação digital, gestão de produto, marketing e comunicação.

Ana Fernandes, Presidente da CT Conduta de Mercado da APS, Helena Tapp Barroso, Advogada na Morais Leitão, Carlos Duarte, Professor do Departamento de Informática da FCUL, Carla Vinagre, Marketing/Digital & B1&Outputs na Generali, Joana Santos, Marketing Digital na Generali, e Rodrigo Santos, Presidente da Direção Nacional da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal), estão a cargo do ensino desta formação.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.