A tirania da gorjeta

Uma gorjeta genuína contém informação, o cliente ficou particularmente satisfeito e recompensa quem o serviu. Mas quanto mais automática se torna, menos informação transmite.

Há um ritual que já não surpreende ninguém, mas que continua a provocar um ligeiro desconforto sempre que se repete. Nos últimos anos, tornou-se praticamente inevitável em muitos destinos turísticos e começa também a ganhar terreno em Portugal. O turista termina uma refeição, bebe um café, compra um gelado ou apanha um táxi. Pede a conta, aproxima o cartão do terminal de pagamento e, quando julga que a transação terminou, surge no ecrã uma inesperada pergunta de carácter moral. Quanto gostaria de deixar de gorjeta?

As opções aparecem cuidadosamente ordenadas, começando numa percentagem suficientemente elevada para estabelecer aquilo que parece ser a medida mínima da generosidade aceitável. A possibilidade de não deixar nada continua lá, naturalmente, mas discretamente remetida para um botão cinzento, quase clandestino, que parece reservado aos avarentos, aos insensíveis ou, no limite, aos sociopatas. Num instante, deixámos de estar apenas a pagar por um serviço. O terminal transformou-se num pequeno e silencioso juiz moral, e a gorjeta numa espécie de teste público à nossa decência.

Não tenho absolutamente nada contra as gorjetas. Sempre fizeram sentido enquanto gesto espontâneo de reconhecimento por um serviço particularmente bom. O problema começa quando deixam de ser voluntárias para se transformarem numa expectativa social. O fenómeno ganhou até um nome: tip inflation, ou tipflation. A expressão descreve duas tendências simultâneas: espera-se gorjeta em cada vez mais situações e espera-se que seja cada vez maior. Os antigos 5% ou 10% foram cedendo lugar a sugestões de 15%, 20% ou mesmo 25%, enquanto o pedido de gratificação se estendeu muito para além do restaurante tradicional. A perceção da mudança é generalizada: num inquérito do Pew Research Center realizado em 2023 a quase 12 mil adultos norte-americanos, 72% afirmaram que hoje se espera gorjeta em mais locais do que cinco anos antes.

E já não é necessário viajar para os Estados Unidos para encontrar o fenómeno. Também em Portugal, sobretudo nas zonas mais turísticas, começam a aparecer terminais que sugerem automaticamente uma gratificação. Individualmente, são pequenos valores. O problema não está nos dois ou três euros, mas na transformação gradual de uma recompensa facultativa numa espécie de sobretaxa informal que ninguém anunciou quando o consumidor decidiu comprar.

A expansão desta cultura cria, pelo menos, três problemas económicos.

Primeiro, reduz a transparência dos preços. Uma das condições elementares para o bom funcionamento de uma economia de mercado é que os consumidores consigam comparar alternativas. Para isso precisam de saber quanto vão pagar. Se um restaurante anuncia determinado preço, mas existe uma expectativa social de que o cliente acrescente uma parcela adicional no final, surge uma diferença entre o preço facial e o preço socialmente esperado. É uma versão subtil de drip pricing: apresentar inicialmente um preço e acrescentar componentes ao longo da transação. Uma gorjeta voluntária não é, evidentemente, equivalente a uma taxa obrigatória. Mas a fronteira torna-se menos clara quando o próprio sistema de pagamento sugere uma gratificação e obriga o consumidor a tomar uma decisão explícita para não pagar. O preço deixa de estar apenas na ementa e passa também a depender da consciência — ou da resistência ao constrangimento — do cliente.

Segundo, transfere parcialmente para o consumidor uma responsabilidade que pertence ao empregador: remunerar os seus trabalhadores. Quando entro num restaurante, espero uma boa refeição, um serviço competente e uma conta correspondente aos preços anunciados. Não espero participar na política salarial da empresa nem decidir, em poucos segundos perante um ecrã, quanto deveria ganhar a pessoa que me serviu. Se um estabelecimento precisa de cobrar mais para remunerar adequadamente os seus trabalhadores, deve fazê-lo através dos preços. O consumidor conhece antecipadamente o verdadeiro custo, a empresa assume a responsabilidade pela sua política remuneratória e o trabalhador sabe quanto vai receber. É menos teatral, mas economicamente muito mais transparente.

Terceiro, a cultura da gorjeta cria uma hierarquia difícil de justificar entre profissões. Um empregado de mesa presta um serviço importante e merece ser justamente remunerado. Mas também o caixa de um supermercado, o mecânico, o professor ou o enfermeiro desempenham funções importantes. Porque razão se espera que completemos espontaneamente a remuneração de uns e não de outros? A distinção resulta sobretudo de convenções históricas, não de qualquer princípio económico coerente.

Os Estados Unidos representam talvez o exemplo mais extremo desta lógica, embora por razões institucionais muito próprias. Em muitos setores, sobretudo na restauração, uma parte da remuneração dos trabalhadores é, na prática, variável e depende das gorjetas. Consolidou-se um modelo em que a gratificação deixou de ser apenas uma recompensa por um serviço excecional e se tornou uma componente esperada do rendimento de muitos trabalhadores. Nesse contexto, compreende-se que não deixar gorjeta possa ter um significado diferente: o cliente sabe que parte da remuneração de quem o serviu depende dela.

É precisamente por isso que importar mecanicamente esta cultura para Portugal (ou outros países Europeus) faz pouco sentido. Os trabalhadores portugueses recebem um salário fixo pago pelo empregador — seja ele o salário mínimo ou um valor superior — que não depende da decisão discricionária de cada cliente. Podemos discutir se esses salários são altos ou baixos, defender maior produtividade, salários superiores ou menor tributação sobre o trabalho. Mas essa é uma discussão sobre salários e mercado de trabalho, não sobre gorjetas. Em Portugal, aquilo que o trabalhador recebe adicionalmente do cliente deve ser entendido pelo que efetivamente é: um bónus. Uma recompensa voluntária pela simpatia, eficiência ou por um serviço que ultrapassou aquilo que razoavelmente se esperava. Se passa a ser esperado independentemente da qualidade do serviço, deixou de premiar seja o que for.

O contraste com o Japão é elucidativo. Em grande parte do país, deixar gorjeta não é apenas desnecessário, pode até causar embaraço. Não porque a qualidade do serviço seja inferior — muito pelo contrário —, mas porque não se transferiu para o cliente a responsabilidade informal de determinar uma parcela da remuneração de quem o serve. Cada interveniente assume o seu papel: o cliente paga o preço anunciado, o empregador paga o salário e o trabalhador procura prestar o melhor serviço possível. Apesar disso — ou talvez precisamente por causa disso —, o serviço japonês continua a ser uma referência mundial de qualidade.

A tecnologia acrescentou outra dimensão ao problema. Quando o terminal apresenta automaticamente várias percentagens pré-selecionadas, não está apenas a facilitar uma escolha. Está também a estabelecer uma referência. Em economia comportamental, é o conhecido efeito de anchoring: aquilo que nos é apresentado como ponto de partida influencia a perceção do que constitui uma escolha normal.

A própria arquitetura da decisão não é neutra. Se o ecrã destaca várias opções de gorjeta e reserva um discreto “sem gorjeta” para outro canto, temos aquilo a que Thaler e Sunsteinchamariam choice architecture. Formalmente, todas as opções continuam disponíveis. Mas a forma como são apresentadas influencia a decisão. E quando o empregado está diante de nós à espera da escolha, acrescenta-se o custo psicológico de parecer pouco generoso. Deixar algumas moedas sobre a mesa era uma decisão relativamente privada; carregar em “sem gorjeta” num terminal apresentado pelo próprio empregado é socialmente muito mais visível.

Há também um problema de incentivos. Uma gorjeta genuína contém informação, o cliente ficou particularmente satisfeito e recompensa quem o serviu. Mas quanto mais automática se torna, menos informação transmite. Se todos deixam gorjeta porque sentem que devem fazê-lo, independentemente da qualidade do serviço, o mecanismo perde precisamente a função que poderia justificá-lo, premiar um desempenho acima do esperado. Naturalmente, ninguém defende que as gorjetas devam desaparecer. Quem quiser agradecer um serviço verdadeiramente excecional deve continuar absolutamente livre para o fazer. É precisamente essa liberdade que lhes dá significado. A questão não é ser generoso ou avarento, mas saber quem deve assumir cada responsabilidade.

A divisão deveria ser simples, o empregador paga o salário, o consumidor paga o preço anunciado e a gorjeta recompensa a excelência. Quando é verdadeiramente voluntária, chama-se gorjeta. Quando é esperada, pressionada e necessária para completar salários, talvez seja apenas uma parte do preço que alguém preferiu não escrever na ementa.