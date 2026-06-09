O controlo interno não é burocracia: é proteção de valor público

No setor público, o “acionista” é, em última instância, o Estado e a sociedade, e o valor a proteger corresponde à legalidade, à integridade e à boa gestão dos recursos públicos.

Num contexto de crescente exigência em matéria de transparência, prestação de contas e responsabilidade na gestão de recursos públicos, o controlo interno deve ser visto para lá da lógica formal do cumprimento. Longe de constituir um entrave burocrático, o sistema de controlo interno deve ser entendido como um instrumento essencial de proteção do valor público e de salvaguarda do interesse coletivo.

No setor privado, a governance corporativa estrutura-se em torno de mecanismos e boas práticas destinadas a assegurar disciplina, transparência e proteção do valor para os acionistas e demais stakeholders. No setor público, o paralelismo é evidente: o “acionista” é, em última instância, o Estado e a sociedade, e o valor a proteger corresponde à legalidade, à integridade e à boa gestão dos recursos públicos. Neste enquadramento, o controlo interno assume-se como um sistema estruturante da decisão, assegurando que esta assenta em informação fiável, critérios adequados e avaliação prévia de riscos.

Confundir controlo com burocracia constitui, contudo, um erro de diagnóstico. A ausência ou fragilidade destes mecanismos não elimina complexidade; apenas transfere risco. Onde o controlo interno falha, proliferam ineficiências, decisões mal informadas, fragilidades operacionais e perdas de valor público dificilmente reversíveis. Um sistema de controlo interno robusto não atrasa a decisão: qualifica-a, tornando-a mais consciente, fundamentada e alinhada com o interesse público.

Mais do que um conjunto de procedimentos, o controlo interno funciona como um verdadeiro “sistema imunitário” das organizações públicas, prevenindo falhas antes de se materializarem e reforçando a resiliência institucional. A sua natureza é essencialmente preventiva, permitindo antecipar e mitigar riscos, melhorar processos e reforçar a qualidade da informação.

Neste contexto, também o papel dos órgãos de fiscalização deve ser devidamente valorizado, não apenas enquanto instâncias de verificação ex post, mas como elementos estruturantes da qualidade do processo decisório e da credibilidade institucional. Sistemas desenhados apenas para cumprir formalidades tendem a acumular procedimentos; sistemas orientados para o risco e para a decisão tendem a criar valor.

Todavia, nenhum sistema de controlo interno é eficaz sem um alicerce essencial: a cultura organizacional. A integridade, o rigor e a responsabilização constroem-se no quotidiano, através da liderança, da qualidade da comunicação e da coerência entre decisão e execução. Uma organização informada, alinhada e consciente dos seus riscos é, inevitavelmente, uma organização mais eficiente.

Num momento em que o setor empresarial do Estado enfrenta desafios crescentes (financeiros, operacionais e reputacionais), a qualidade da governance assume-se como fator crítico de sucesso. E no centro dessa governance está o controlo interno.

Não como um fim em si mesmo, nem como um exercício formal de conformidade, mas como uma infraestrutura invisível que sustenta decisões, protege valor e garante confiança. Em última análise, a questão relevante, no setor empresarial do Estado, não é saber se existe controlo a mais, mas se existe controlo suficiente – e suficientemente eficaz – para proteger aquilo que é de todos.