O lugar das universidadespremium
Se queremos usar o ensino superior como instrumento de coesão territorial, as universidades têm de ser suficientemente atractivas para que os estudantes as escolham.
Há uns dias, recebi uma mensagem de WhatsApp a anunciar que "Setembro traz muitas vezes aquela sensação de 'agora é que é'". Seguia-se a habitual lista de boas intenções: voltar aos horários, organizar refeições saudáveis, retomar as idas ao ginásio. Identifiquei-me. Talvez por conta da carreira académica, sempre achei que o verdadeiro Ano Novo começava mais a 1 de Setembro que a 1 de Janeiro. Setembro tem essa peculiaridade: dá-nos a sensação de começar de novo, quando na verdade passamos boa parte do mês a regressar. Regressam as aulas (excepto nos hipermercados, onde acontece em Agosto), regressa o trânsito, regressa o casaquinho de malha nas manhãs e fins de tarde. Como diz a Eugénia Galvão Teles, "Setembro é o Domingo do ano".
Para alguns milhares de jovens e suas famílias, porém, Setembro não é um regresso, é uma partida. Nas últimas semanas, souberam onde foram colocados no ensino superior e, para muitos, entrar na…
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