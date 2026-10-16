Regra de três simplespremium
As regras orçamentais “que vêm de Bruxelas” condicionam escolhas políticas. Para isso, têm de ser tecnicamente adequadas, mas também facilmente escrutináveis por parlamentos, jornalistas e eleitores.
Em Fevereiro de 1992, os então doze países da Comunidade Europeia assinaram o Tratado de Maastricht. De tudo o que ali ficou decidido, duas percentagens tiveram uma carreira pública particularmente longa, 3% e 60%, os limites para, respectivamente, o défice das administrações públicas e dívida pública, ambos em rácio do PIB.
Trinta e quatro anos depois, é possível nunca ter lido uma linha do Tratado e saber que um défice acima de 3% costuma significar problemas com Bruxelas (quer dizer, dependendo de quem…
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