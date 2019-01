As ações da REN perdem quase 1% esta quinta-feira, depois de o Tribunal Constitucional ter considerado que a gestora da rede elétrica não tem razão nos argumentos que apresentou para contestar o pagamento da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE). É um dos destaques da bolsa nacional, que está a negociar abaixo da linha de água esta quinta-feira, acompanhando o sentimento também negativo na Europa.

O PSI-20, o principal índice português, cede 0,40% para 4.904,1 pontos, com 11 cotadas no vermelho. Destaque para a Galp, um dos pesos pesados nacionais, que está em baixa de 1,27% para 14,39 euros, num dia sensível para o setor energético. Isto porque o Tribunal Constitucional não deu razão à REN em nenhum dos pontos invocados pela empresa para não pagar a CESE, numa decisão que poderá ameaçar processos semelhantes em que estão envolvidas a EDP e a Galp. No caso da gestora de rede elétrica, as ações cedem 0,71% para 2,532 euros.

Ainda do lado das perdas, a Mota-Engil e a Pharol apresentam as maiores descidas, corrigindo após as fortes valorizações da última sessão. A construtora perde 1,86% para 1,69 euros, depois de ter acelerado ontem cerca de 4%, beneficiando das perspetivas positivas em relação aos planos de expansão aeroportuária em Lisboa. A Pharol, que ontem disparou 8% com o acordo de paz com a Oi, está a deslizar hoje 1,35%.

Também as ações do BCP, que têm forte influência no índice português, perdem 0,12% para 0,2448 euros.

A impedir uma queda maior estão quatro cotadas, entre elas a EDP a e Corticeira Amorim.

Fora do principal índice nacional, a recém-cotada Flexdeal estreou-se a negociar esta quinta-feira com uma valorização de 5% para 5,25 euros. Esta Sociedade de Investimento para o Fomento da Economia (SIMFE) chegou ao mercado acionista em dezembro, mas só agora realizou a primeira transação em bolsa.

No plano europeu, os principais mercados também iniciaram o dia em baixa. O índice de referência do Velho Continente, o Stoxx 600, cede 0,40%. Quedas mais acentuadas registam as bolsas de Paris e Frankfurt.

(Notícia atualizada às 8h38)