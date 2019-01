5 coisas que vão marcar o dia

O último dia da semana é dia de o Parlamento votar pela última vez o acesso dos deputados à lista dos grandes devedores da banca. Ao mesmo tempo, continua a reunião do Secretariado Nacional da Fenprof, que poderá anunciar uma nova greve nacional dos professores, e a 1.ª Convenção da Europa e da Liberdade, onde Luís Montenegro deverá anunciar a sua disponibilidade para liderar o PSD. Relativamente a estatísticas, o Eurostat publica dados atualizados sobre o PIB enquanto o INE divulga o Índice de Preços no Consumidor.

Lista de devedores à banca vai a votação final no Parlamento

O Parlamento vai votar pela última vez esta sexta-feira as novas regras de transparência e controlo dos créditos incumpridos dos bancos ajudados pelo Estado. Uma votação que acontecer depois do debate quinzenal. Com isto, os deputados poderão passar a ter acesso à lista dos grandes devedores que estão em situação de incumprimento. Esta quarta-feira, a proposta conjunta do PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda foi aprovada em especialidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Secretariado Nacional da Fenprof reúne-se pelo segundo dia

O Secretariado Nacional da Fenprof reúne-se pelo segundo dia consecutivo, naquele que é considerado um “momento muito importante para os professores”, lê-se no site da organização. Neste encontro, a Fenprof vai analisar as propostas que tem recebido dos professores sobre ações e lutas a desenvolver caso o Governo continue a querer apagar o tempo de serviço cumprido pelos docentes ou que atrase o arranque das negociações. Será ainda discutida a data da Manifestação Nacional de Professores.

Eurostat publica contas setoriais trimestrais

Esta sexta-feira é dia de o Eurostat publicar, pela primeira vez, as contas setoriais trimestrais relativas às famílias e aos negócios no terceiro trimestre do ano passado. Ao mesmo tempo, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (UE) vai ainda atualizar os dados sobre o PIB e o emprego referentes ao mesmo período, altura em que o PIB aumentou 1,7% face ao mesmo trimestre de 2017 na zona euro e 1,9% na UE.

INE divulga Índice de Preços no Consumidor

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta sexta-feira o Índice de Preços no Consumidor referente a dezembro do ano passado. Recorde-se que, em novembro, este indicador subiu 0,9% face ao mesmo mês de 2017, mas desacelerou face à variação de 1,0% em outubro. A variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) situou-se em 0,6%, quando em outubro tinha sido de 0,4%, refere o INE.

Segundo dia da 1.ª Convenção da Europa e da Liberdade

Decorre esta sexta-feira o segundo dia daquela que é a primeira Convenção da Europa e da Liberdade, que vai contar com a presença de, entre outros, Pedro Santana Lopes, Luís Montenegro e Paulo Portas. Um dos principais objetivos do Movimento Europa e Liberdade (MEL) é colocar os partidos “do centro da governação” a debater temas como os desafios da Europa no atual contexto mundial e as razões do fraco crescimento português nas últimas duas décadas. Esta sexta-feira, Luís Montenegro deverá anunciar a sua disponibilidade para liderar o PSD, desafiando Rui Rio para que sejam marcadas de imediato eleições diretas no partido.