5 coisas que vão marcar o dia

O Fundo Monetário Internacional vai rever hoje as suas previsões para a economia portuguesa e o INE dá a conhecer os números das exportações de bens em fevereiro, numa altura em que todas as previsões para o crescimento económico apontam para um abrandamento. Em Bruxelas, a União Europeia tenta acertar com a China uma relação comercial mais equilibrada.

FMI divulga novas previsões

O Fundo Monetário Internacional vai publicar hoje as suas novas previsões para a economia mundial, incluindo novas previsões para a economia portuguesa, depois de o Banco de Portugal ter revisto em baixa o crescimento esperado para a economia portuguesa. Em novembro, o FMI previa que a economia crescesse 1,8% este ano, valor que já era inferior aquela que será a nova previsão do Governo no Programa de Estabilidade.

INE divulga estatísticas das exportações em fevereiro

Depois de uma desaceleração das exportações e de um agravamento de 794 milhões de euros do défice comercial, o Instituto Nacional de Estatística dá a conhecer a evolução das exportações de bens (não inclui serviços) em fevereiro, numa altura em que os principais organismos internacionais, e o próprio Governo, estão a antecipar uma desaceleração mais pronunciada da economia portuguesa.

União Europeia e China discutem relação comercial

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, vai estar em Bruxelas para a 21.ª cimeira entre os dois blocos, que contará ainda com a presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e a alta representante, Federica Mogherini. O bloco europeu quer cedências da China na relação comercial com a Europa, nomeadamente no que diz respeito ao acesso das empresas estrangeiras ao mercado chinês, nas questões sobre o roubo de propriedade intelectual e nos apoios do Estado chinês às empresas chinesas.

Banco de Portugal divulga Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito

O Banco de Portugal vai dar a avaliação que os bancos fazem sobre as condições de concessão de crédito no primeiro trimestre do ano, depois de estas se manterem inalteradas no final do ano passado, apesar do ligeiro aumento dos pedidos de crédito da parte das empresas — PME e grandes empresas — e dos particulares para a compra de habitação e consumo. No final do ano passado, os bancos não esperavam mudanças nas condições de concessão de crédito neste primeiro trimestre.

A última assembleia-geral de Diogo Silveira como presidente da Navigator

Diogo Silveira participa pela última vez como presidente numa assembleia-geral da Navigator. O gestor será substituído no cargo de forma interina por João Castello Branco, chairman da empresa, e ainda não se conhece um substituto permanente. A saída de Diogo Silveira foi comunicada a 13 de fevereiro, o mesmo dia em que a Navigator reportou um lucro de 225 milhões de euros (um crescimento de 8%) em 2018, apesar das paragens de várias fábricas ao longo do ano.