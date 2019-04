Hoje nas notícias: Berardo, freguesias e farmácias

O Tribunal do Funchal deu ordem para a Caixa Gera de Depósitos cobrar a dívida de Joe Berardo, que ascende aos 6,6 milhões de euros. Já as freguesias que tenham mais de mil eleitores podem voltar a ser independentes, apenas com uma exceção para as juntas que estão a dez quilómetros das sedes de concelho. Na saúde, o Estado pagou mais de 19 milhões de euros para as farmácias dispensarem medicamentos genéricos. Já os utentes, por sua vez, pouparam 825,8 milhões de euros com estes medicamentos.

Berardo condenado a pagar dívida à Caixa

O Tribunal Judicial do Funchal deu ordem para a Caixa Geral de Depósitos (CGD) executar uma dívida de Joe Berardo no valor de quase 6,6 milhões de euros. Berardo ainda tentou embargar a cobrança da dívida, mas o tribunal deu razão à CGD. A sentença foi decretada no passado dia 7 de abril e diz respeito a dois créditos do banco do Estado a Berardo, referentes a 2015 e 2016, para o empresário pagar os juros em atraso dos financiamentos da CGD às suas empresas, entre os quais aqueles relativos à compra de ações do BCP, em 2007 e 2008. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Freguesias com mais de mil eleitores podem voltar a ser independentes

As freguesias com mais de mil eleitores vão poder voltar a ser independentes. A proposta do Governo para nova reorganização administrativa prevê apenas uma exceção para as juntas que estão afastadas a dez quilómetros das sedes de concelho. Acrescente-se, ainda, que a proposta de lei também prevê a agregação das autarquias menos povoadas durante a próxima década. Leia a notícia completa em Jornal de Notícias (acesso pago).

Estado pagou 19,4 milhões às farmácias para dispensarem genéricos

As farmácias receberam 19,4 milhões de euros para dispensarem medicamentos genéricos ao abrigo do novo regime de incentivos do Governo para aumentar a quota destes medicamentos, que entrou em vigor em janeiro de 2017. As farmácias dizem que os incentivos não chegam e têm de ser revistos. De acordo com dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional de farmácias (ANF), os utentes em Portugal pouparam 825,8 milhões de euros com medicamentos genéricos em 2017 e 2018. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Parpública não consegue nomear um ROC desde 2015

A Parpública não consegue nomear um revisor oficial de contas (ROC) desde 2015, ano em que terminou o mandato do avaliador. Mantém-se assim em funções a empresa Grant Thornton & Associados SROC, representada por Carlos António Lisboa Nunes, enquanto não é nomeado outro revisor. O prolongamento do mandato já se arrasta há três anos. A Grant Thornton foi nomeada, pela última vez, como ROC da Parpública em 2013, para o mandato que terminou em 2015. Leia a notícia completa em Jornal de Negócios (acesso pago).

Portugueses pagaram a quinta maior fatura com a banca

De 2017 a 2018, os portugueses já entregaram à banca nacional mais de 19 mil milhões de euros. A ajuda ao sistema financeiro representa 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) português, o que faz da fatura a quinta mais alta da Zona Euro. Os dados, publicados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) — o Eurostat — mostram que, em 12 anos, os países da moeda única gastaram perto de 2% do seu PIB com o apoio ao sistema financeiro. Leia a notícia completa em Jornal de Negócios (acesso pago).