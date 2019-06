Há cada vez menos trabalhadores a ganhar o salário mínimo

No último mês de 2018, a percentagem de trabalhadores a ganhar o salário mínimo recuou para 19,6%, ou seja, menos de um quinto dos portugueses receberam então 580 euros por mês. Isto de acordo com o ponto de situação do mercado de trabalho português que está a ser apresentado, esta sexta-feira, pelo secretário de Estado do Emprego aos parceiros sociais.

“O pico do peso dos trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional no início de cada ano, depois de ter aumentado em 2016 e 2017, estabilizou e não ultrapassou os 23% e tem diminuído de forma significativa ao longo de cada ano. No final de 2018, chegou mesmo a descer abaixo dos 20% (19,6% em dezembro)”, explica o documento distribuído, esta tarde, na reunião da Concertação Social.

No que diz respeito às remunerações, o Ministério de Vieira da Silva nota ainda que o rendimento mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem ultrapassou, pela primeira vez, os 900 euros, nos primeiros três meses de 2019. Tal reflete um “dinamismo salarial significativo com um aumento homólogo de 3%”. “Esta média inclui comportamentos desiguais de diferentes patamares salariais. De facto, ao longo dos últimos anos, os salários abaixo dos 600 euros têm perdido peso de modo muito significativo, com o reforço dos escalões acima“.

Já relativamente ao emprego, o Governo frisa que se regista ainda um “volume de emprego inferior em comparação com os níveis de 2008, mas o trabalho por conta de outrem já está acima dos níveis pré-crise“.

“Numa análise a médio prazo, verifica-se que desde o final de 2015 o essencial da criação de emprego ocorreu através do reforço do trabalho por conta de outrem e a tempo inteiro”, especialmente no seio das médias e grandes empresas, explica o Executivo. A propósito, o documento reforça: “Estas terão visto o seu peso na estrutura do emprego desde 2015 por conta de outrem ligeiramente reforçado nos últimos anos para perto dos 58%, e apresentam variações do emprego neste período claramente acima da média global”, explica-se. Ainda assim, o Ministério do Trabalho não adianta que tipos de contrato estão em causa.

Sobre esse último ponto, é importante salientar ainda que diminuíram “as parcelas de emprego referentes a emprego a tempo parcial, subemprego a tempo parcial e trabalhadores independentes isolados”. No total, foram eliminados 107 mil empregos deste tipo.

E do ponto de vista etário, salienta-se que desde o final de 2015 foram criados 150 mil empregos para trabalhadores entre os 55 anos e os 64 anos, o que representa uma subida de 22,2%. Este é o intervalo etário com o maior crescimento do volume de emprego. Segue-se os jovens (com uma subida de 19,9%, ou seja, mais de 50 mil empregos).

Desempregados de longa duração já são menos de metade

Sobre o desemprego, a principal nota vai para a redução do desemprego de longa duração. “O desemprego de longa duração tem vindo a recuar, existindo nos últimos dados 165,4 mil desempregados de longa duração, menos de metade dos 394,8 mil do último trimestre de 2015″, lê-se no documento do Ministério de Vieira da Silva. “Os desempregados de longa duração são hoje menos de metade do desemprego total. O peso dos desempregados de longa duração, que estava acima dos 60% (62,3%), está agora nos 46,8%“, acrescenta-se.

Além disso, o Governo salienta que os jovens nem estão a trabalhar nem a estudar têm vindo a recuar (menos 65,8 mil desde 2015). A mesma evolução foi registada ao nível dos inativos desencorajados (menos 71,8 mil). “Esta evolução parece apontar para um mercado de trabalho mais inclusivo e em que há uma utilização mais intensiva das bolsas de ocupação de postos de trabalho disponíveis à medida que o desemprego vai diminuindo”.