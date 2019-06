5 coisas que vão marcar o dia

A semana arranca com a apresentação do relatório sobre os 542 benefícios fiscais existentes em Portugal, mas esta segunda-feira há também uma dose dupla de comissão de inquérito à CGD e tem início mais uma edição do fórum anual do Banco Central Europeu em Sintra, isto além da tomada de posse dos novos dirigentes da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. E atenção clientes BCP e Crédito Agrícola: a partir de hoje este banco começa a cobrar por todas as transferências através do MB Way.

Apresentação relatório sobre benefícios fiscais

Mário Centeno, ministro das Finanças, apresenta esta manhã o relatório sobre benefícios fiscais. O objetivo deste estudo é fazer um levantamento aos 542 benefícios fiscais existentes em Portugal e perceber o seu impacto na economia, emprego e investimento e, a partir daí, aprofundar o sistema. No Programa de Estabilidade entregue pelo Governo em abril em Bruxelas é referido que a revisão dos benefícios fiscais deverá gerar um aumento de receitas anuais de 90 milhões de euros entre 2020 e 2022.

Dose dupla de Comissão de Inquérito à CGD

Os deputados da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco preparam-se para mais um longo dia esta segunda-feira, que arranca logo com a audição de Faria de Oliveira a partir das 9h30. O banqueiro presidiu aos destinos do banco público entre 2008 e 2010, tendo sucedido a Carlos Santos Ferreira. À tarde será a vez de José Pedro Cabral dos Santos, ex-diretor das grandes empresas da Caixa Geral de Depósitos, voltar a ser ouvido.

Arranca novo Fórum BCE em Sintra

O Banco Central Europeu (BCE) volta a organizar o seu fórum anual em Sintra. O ECB Forum começa esta segunda-feira ao final da tarde com uma intervenção inicial de Mario Draghi, com os principais eventos e debates agendados para terça e quarta-feira. As duas décadas de união monetária é o mote das conferências deste ano, que coincidem com o processo de sucessão e Mario Draghi.

BCP passa a cobrar pelo uso do MBWay

O BCP vai passar a cobrar aos seus clientes pelo uso do MB Way, com o banco a pedir 1,248 euros por cada transferência através desta aplicação, independentemente do montante em causa. Mas não é o único. Também o Crédito Agrícola vai adotar esta prática. Cada transferência online no banco liderado por Licínio Pina passará a custar 25 cêntimos, antes de Imposto do Selo (IS), o mesmo valor que também começará a ser cobrado pelas transferências MB Way. O MB Way foi criado para permitir as transferências instantâneas, na maioria dos casos de pequenas quantidade, mas também compras online e físicas e até levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC. Além do BCP, também o BPI já cobra mais de um euro por uma simples transferência através do MB Way.

Nova administração da Autoridade de Supervisão de Seguros toma posse

Margarida Corrêa de Aguiar e Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia de António Costa, tomam esta segunda-feira posse como presidente e vice-presidente do conselho de administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). “A idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas dos designados são reconhecidas pelo parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) e pelo relatório da comissão competente da Assembleia da República”, sublinhava o comunicado do Governo onde revelava os nomes da cúpula da supervisão dos seguros.