5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira vai ficar marcada pelo debate entre Rui Rio e António Costa. Paralelamente, o INE divulga os dados sobre a atividade turística, o Banco de Portugal publica os números sobre o crédito ao consumo e o Eurostat dá a conhecer a evolução das vagas de emprego. Arrancam também as candidaturas ao Porta 65 Jovem.

Rio e Costa, frente a frente

A três semanas da ida às urnas, António Costa defronta Rui Rio, esta segunda-feira, num debate que será transmitido em simultâneo pelos três canais abertos (RTP, SIC e TVI) e que durará uma hora. Esta deverá ser a última oportunidade para o líder social-democrata recuperar algum terreno, numa alguma em que a distância a que as sondagens colocam o PS do PSD é significativa. Já António Costa deverá aproveitar este momento para provar que merece a maioria “inequívoca” que tanto tem pedido (e tanto tem sido criticada pela esquerda).

Arrancam candidaturas ao Porta 65 Jovem

Arranca esta segunda-feira o período de candidaturas ao Porta 65 Jovem. O prazo termina às 17h00 de 4 de outubro. Em causa está o programa de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, que pretende estimular os estilos de vida mais autónomos, a reabilitação de áreas urbanas degradadas e a dinamização do mercado de arrendamento. Os candidatos têm de ter idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos, ser titulares de um contrato de arrendamento para habitação permanente e não usufruir de quaisquer subsídios ou apoios públicos à habitação. Além disso, os interessados não podem ser proprietários ou arrendatários para fins habitacionais de outro prédio nem ser parentes ou afins do senhorio.

Como evoluiu o crédito ao consumo?

O Banco de Portugal divulga, esta segunda-feira, os dados sobre os novos créditos ao consumo relativos a julho deste ano. Em junho, o montante concedido para compra de automóvel tinha afundado 18,5% para 228 milhões de euros. No crédito pessoal, também foi registada uma redução. O montante concedido recuou 3,2% para 261 milhões de euros. O número de contratos também decresceu: recuou 4,8% no crédito pessoal e 17,7% no crédito automóvel. Os dados que serão divulgados esta segunda-feira deverão ser, de resto, afetados pelo efeito férias.

INE divulga dados sobre atividade turística

O Instituto Nacional de Estatística divulga, esta segunda-feira, os dados sobre a atividade turística relativa a julho deste ano. Em agosto, o INE indicou que o número de turistas a visitar Portugal disparou, tendo os estabelecimentos hoteleiros nacionais recebido 12,1 milhões de hóspedes, no primeiro semestre do ano, mais 7,6% do que em termos homólogos. Para a economia, esse salto refletiu-se em 1,78 mil milhões de euros em receitas.

Como evoluíram as vagas de emprego?

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia publica, esta segunda-feira, os números relativos às vagas de emprego registadas no segundo trimestre do ano. Nos primeiros três meses do ano, a taxa de vagas de emprego na Zona Euro fixou-se em 2,3%, o mesmo valor que tinha sido registado no trimestre anterior e 0,2 pontos percentuais (p.p) acima da taxa registada no período homólogo. Na União Europeia, a taxa de vagas de emprego estava nos 2,4%, valor que compara com os 2,3% registados no trimestre anterior e com os 2,2% registados no primeiro trimestre de 2018. Em Portugal, a taxa fixou-se em 1%, sendo a terceira mais baixa entre os países europeus.