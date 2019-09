Hoje nas notícias: Empresas, Banif e Tâmega

Falta pouco mais de um mês para o fim do prazo legal, mas metade das entidades que estão obrigadas a revelar os verdadeiros donos ainda não o comunicou ao Ministério da Justiça. Na imprensa nacional, destaque ainda para um contrato do Banif assinado no Brasil e um conflito entre um grupo de empresas, que inclui a Mota-Engil, e a elétrica espanhola Iberdrola, que é dona da obra de construção da Barragem do Alto Tâmega.

Metade das empresas ainda não revelou verdadeiros donos

Há 780 mil entidades obrigadas a efetuar o registo do beneficiário efetivo, mas muitas ainda não o fizeram. De acordo com dados do Ministério da Justiça, apenas 50% procederam à inscrição que revela quem são os verdadeiros donos das empresas. O prazo para o fazerem sem penalizações acaba dentro de pouco mais de um mês.

Banif vende banco no Brasil por um real

A comissão liquidatária do Banif chegou a acordo com uma sociedade de advogados especializada na aquisição de ativos de alto risco, que fica com a opção de compra do Banif Brasil, por um real (21 cêntimos de euro, ao câmbio atual), durante dois anos. Terminado esse período, se a opção de compra não tiver sido exercida, o Banif pode vender o banco a esta sociedade.

Conflito no Alto Tâmega. Empreiteiras tentam impedir Iberdrola de acionar garantias

O Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) que está a construir a Barragem do Alto Tâmega interpôs uma ação judicial para tentar impedir a Iberdrola, dona da obra, de acionar as garantias bancárias apresentadas no momento em que o contrato foi acionado. A elétrica espanhola está em conflito com o grupo de empreiteiras, que inclui a Acciona e a Mota-Engil, depois de os técnicos terem alertado para problemas no projeto de execução da parede central da barragem. Uma parte da estrutura desabou em maio e os trabalhos estão parados há seis meses.

Oito em cada dez crianças sem vagas nas creches

As 7.000 novas vagas nas creches, anunciadas pelo Governo em julho deste ano, são insuficientes face à procura. Oito em cada dez crianças continuam sem lugar nestas instituições e nem pagando 400 euros os pais estão a conseguir colocação na região de Lisboa. O problema, no entanto, está a afetar todo o país e é mais grave no Grande Porto.

Marcelo distancia-se do Caso Tancos e quer deixar claro: Presidente “não é criminoso”

Marcelo Rebelo de Sousa não quer que existam dúvidas quanto ao seu envolvimento na encenação da recuperação do armamento roubado em Tancos: foi nenhum, garante. “É bom que fique claro” — disse esta terça-feira — que o Presidente da República “não é criminoso”, rematou. “Nem através do Governo, nem através de ninguém no Parlamento, nem através das chefias militares, nem através de quaisquer entidades de investigação criminal, civil ou militar, nem através de elementos da minha equipa, da Casa Civil ou da Casa Militar, nem através de terceiros, não tive [conhecimento]”, prometeu o chefe de Estado. A acusação do Caso Tancos deverá ser conhecida esta quarta-feira.

