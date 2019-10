Startup portuguesa lança jogo para a série “3%” da Netflix

A portuguesa Doppio acaba de lançar o jogo oficial da série televisiva 3%, um original que faz parte do catálogo da Netflix. O projeto criado pela startup nacional especializada no desenvolvimento de jogos controlados por voz foi desenvolvido em colaboração com um dos guionistas da série, Cássio Koshikumo.

“Quando conheci a Bianca tivemos a ideia de desenvolver algo à volta da série e começámos a trabalhar com a empresa de produção dela (Rio Games), com o Pedro Aguilera (showrunner da série) e com a Netflix”, conta Jeferson Valadares, diretor executivo da Doppio, sobre os primeiros passos para a produção do primeiro jogo em português deste estúdio.

Desenvolvido pela Doppio, o jogo é um simulador de testes criado pela personagem principal, Michele, para que os jogadores possam preparar-se para o “processo”. “Todas as semanas os participantes são organizados em rankings e os melhores ganham recompensas para usar na semana seuinte”, explica a empresa em comunicado.

Para jogar a partir de Portugal, basta que os participantes tenham um dispositivo com assistente de voz como o Google Assistant para Android, Alexa ou Echo.

O jogo oficial da série 3% é o primeiro lançamento da Doppio em mais de uma língua e mais de uma plataforma em simultâneo: o jogo foi desenvolvido em português e inglês e para Alexa e Google Assistant.