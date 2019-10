Revista de imprensa internacional

O cerco começa a apertar para Donald Trump. Pela primeira vez desde o arranque do processo de impeachment, uma das figuras ouvidas sob juramento relacionou a suspensão do pagamento de uma ajuda financeira à Ucrânia com a pressão para que o país investigasse um rival político de Trump. Na atualidade internacional, os olhos estão ainda postos no presidente do Facebook, que vai ser questionado no Congresso por causa da Libra.

The New York Times

Diplomata acusa Trump de pressionar Ucrânia

O diplomata norte-americano na Ucrânia, William B. Taylor Jr., testemunhou contra Donald Trump no caso de tentativa de pressionar a Ucrânia. William referiu que o presidente dos EUA tentou condicionar as relações dos EUA com a Ucrânia, com a promessa de que Washington investigaria publicamente o ex-vice-presidente Joseph R. Biden Jr. É o primeiro testemunho sob juramento a relacionar a suspensão da ajuda financeira ao país com uma tentativa de pressão ao novo presidente ucraniano.

Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado/conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Presidente da Nike vai deixar o cargo em 2020

O histórico presidente executivo da Nike, Mark Parker, anunciou que vai deixar o cargo no próximo ano, mantendo-se chairman executivo. A decisão vai abrir uma nova página na empresa: ficou definido que John Donahoe, 59 anos, membro da administração da empresa e antigo líder do eBay, vai ser o novo presidente executivo da marca.

Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago/conteúdo em inglês).

Financial Times

Hong Kong quer combater a especulação. Vai usar terrenos privados para construir casas

Hong Kong decidiu adotar medidas para combater a forte especulação imobiliária, num território onde o acesso à habitação é bastante escasso. A chefe do executivo, Carrie Lam, anunciou, entre outras coisas, que vai tomar posse de terrenos de proprietários privados para construir habitações públicas, e ainda facilitar as exigências das hipotecas aos cidadãos que comprem casa pela primeira vez.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado/conteúdo em inglês).

G1

Filho de Bolsonaro desiste de ser embaixador do Brasil nos EUA

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, anunciou a sua desistência ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Um dia antes, o pai tinha referido que preferia que Eduardo Bolsonaro continuasse no Brasil para “pacificar” o próprio partido (PSL), que atravessa uma crise interna.

Leia a notícia completa no G1 (acesso livre/conteúdo em português).

The New York Times

Zuckerberg vai admitir que é complicado confiar no Facebook

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, regressa hoje ao Congresso dos EUA para ser interrogado acerca da Libra, a criptomoeda global que a empresa quer lançar em 2020. No discurso de abertura, o gestor deverá admitir que o Facebook tem “problemas de confiança” por parte do público, depois das sucessivas falhas na proteção dos dados dos utilizadores. “Acredito que [a Libra] é algo que tem de ser construído, mas compreendo que não sejamos o mensageiro ideal, neste momento. Sei que algumas pessoas têm dúvidas de que possam confiar em nós para criar um sistema de pagamentos que proteja os consumidores”, lê-se no discurso escrito que deverá ser lido pelo gestor na Comissão dos Serviços Financeiros na Câmara dos Representantes.

Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado/conteúdo em inglês).