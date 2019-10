5 coisas que vão marcar o dia

A abertura da Assembleia da República para a primeira sessão da XIV Legislatura, vai começar com a verificação dos deputados e a eleição do presidente do Parlamento, bem como, outros órgãos. A Direção-Geral do Orçamento divulga novos dados sobre as contas públicas. Lá fora, os embaixadores dos 27 Estados-membros da UE vão reunir-se para avaliar o pedido de adiamento do Brexit.

Será que as contas públicas voltam a ter um saldo positivo?

A Direção-Geral do Orçamento divulga esta sexta-feira o ponto de situação das contas públicas nacionais, referente a setembro. A execução orçamental em contabilidade pública até agosto “registou uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018”, fixando-se nos 402 milhões de euros, referiu o Ministério das Finanças no mês passado. Segundo o ministério tutelado por Mário Centeno, o saldo nunca tinha atingido um excedente em agosto.

Parlamento abre portas

A Assembleia da República volta a abrir portas para a primeira sessão após as eleições legislativas, a 6 de outubro. O dia ficará marcado por dois momentos: às 10h haverá verificação de mandatos dos deputados eleitos e da parte da tarde, às 15h, os parlamentares vão eleger o presidente da Assembleia da República, da Mesa e do Conselho de Administração da AR. Por outro lado, esta sexta-feira, CDS e PSD vão reunir os respetivos grupos parlamentares para decidirem o líder de bancada. No PSD, Rui Rio já anunciou que irá conduzir os trabalhos da bancada até à realização do congresso, no qual se vai recandidatar, e pelos centristas Cecília Meireles é a candidata.

Qual o retrato do território português?

O Instituto Nacional de Estatística divulga as estatísticas do retrato territorial de Portugal, referentes a 2018. A sustentabilidade demográfica dos territórios, nomeadamente no que toca ao envelhecimento da população e à concentração populacional, a diferenciação territorial do turismo, e a competitividade e a inovação nas regiões portuguesas são as áreas analisadas pelo gabinete de estatísticas.

Como vai a economia alemã?

Numa altura em que os economistas consideram que existem sinais de que economia alemã está em recessão, o instituto alemão Ifo divulga as expectativas sobre a maior economia da zona euro, referentes a outubro. No mês passado, o índice de clima económico calculado pelo instituto Ifo registou primeira subida desde março, mas a expectativa é de que a tendência negativa na economia esteja apenas a “fazer uma pausa para respirar”. O Fundo Monetário Internacional, nas suas projeções mais recentes, reviu em baixa o crescimento alemão para 0,5% devido “à procura externa mais fraca do que o esperado, que também penaliza o investimento”.

Líderes europeus decidem adiamento do Brexit

Um dia depois de ter sido anunciado que Boris Johnson vai pedir ao Parlamento britânico para avançar com eleições antecipadas, esta sexta-feira realiza-se mais uma reunião de embaixadores da União Europeia para decidir sobre a duração da extensão do adiamento do Brexit. Tudo indica que a extensão seja aceite, já que os líderes europeus se mostraram favoráveis a “uma extensão mais longa”, ou seja, para lá de 31 de janeiro.