5 coisas que vão marcar o dia

Continuam as discussões no Parlamento em torno do Orçamento do Estado para 2020 com a audição ao ministro da Economia, da Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Há eleições na Ordem dos Médicos. O Eurostat revela os preços da habitação na União Europeia. Ainda lá por fora, o BCE divulga atas da reunião de 12 e 13 de dezembro, no dia em que Lagarde discursa na cerimónia de Ano Novo da cidade de Frankfurt. Em Londres, os países afetados pelo avião abatido no Irão reúnem-se para manter pressão sobre Teerão.

Parlamento continua a discutir OE2020

Prosseguem as audições no Parlamento no âmbito da apreciação na especialidade do OE2020. De manhã, os deputados vão ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses (9h00), que já anunciou o seu “chumbo” à proposta do Governo, e ainda a Associação a Associação Nacional de Freguesias. À tarde, será a vez de o ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, deslocar-se à Assembleia da República.

Ordem dos Médicos vai a eleições

Decorre a eleição do bastonário da Ordem dos Médicos para o mandato 2020-2022. Os resultados serão conhecidos nos próximos dias. Miguel Guimarães, atual bastonário, concorre sozinho. Além disso, também vão ser eleitos os órgãos regionais do Norte, Centro e Sul.

Preços na habitação na Europa

Com o mercado imobiliário a brilhar em Portugal, o Eurostat atualiza os dados sobre os preços das casas na União Europeia no terceiro trimestre do ano passado.

BCE divulga atas. Lagarde discursa

O BCE divulga as atas da reunião de política monetária que ocorreu nos dias 11 e 12 de dezembro. Foi este encontro que marcou a estreia de Christine Lagarde como presidente do BCE em reuniões que decidem as taxas de juro. O banco central decidiu não mexer nos juros. Mas as atas poderão ter informação importante sobre as discussões entre os governadores. Por outro lado, Lagarde discursa na receção de Ano Novo oferecida pela Cidade de Frankfurt.

Países afetados pela queda de avião no Irão reúnem-se

Responsáveis de países cujos cidadãos morreram devido à queda do avião da companhia aérea ucraniana Ukraine Airlines International reúnem-se em Londres, por iniciativa do Canadá. Este grupo é formado por Canadá, Reino Unido, Ucrânia, Suécia e Afeganistão. Pretende coordenar esforços para manter pressão sobre Teerão.